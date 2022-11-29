€270 млн, ПВО и униформа. Швеция передала Украине рекордный пакет помощи – посол

Видео брифинга опубликовало в Facebook украинское внешнеполитическое ведомство.
"Мы привезли самый большой в истории наших отношений пакет помощи – наземные системы ПВО, боеприпасы, транспортные средства, разное зимнее оборудование и униформу, панцирники и €270 млн евро. Это такой пакет. Это на €100 млн больше, чем все предыдущие. Это – прорыв, совсем другая степень поддержки", – сказал Биллстрем.
Он добавил, что финансовая часть помощи позволит Украине найти больше нужного оборудования и приобрести его на международном рынке.
28 ноября в Киев приехали министры иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Швеции, Норвегии и Исландии.
Швеция уже выделила Украине девять пакетов военной помощи. Размер предыдущих восьми оценивался примерно в 2 млрд шведских крон ($188 млрд), сообщило правительство страны.
Швеция, в частности, поставляет Украине противокорабельные ракеты, противотанковые комплексы и винтовки.
Кроме того, как сказано на сайте правительства, Швеция предоставляет Украине гуманитарную помощь, а также передала оборудование для восстановления разрушенной российскими оккупантами энергетической инфраструктуры.
Швеция также принимает участие в обучении украинских военнослужащих и пожертвовала 7 млн шведских крон ($660 млн) Международному уголовному суду на расследование военных преступлений России в Украине.