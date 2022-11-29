€270 млн, ПВО и униформа. Швеция передала Украине рекордный пакет помощи – посол

Глава МИД Швеции Биллстрем (первый слева) 28 ноября посетил Киев вместе с европейскими коллегами Фото: Edgars Rinkēvičs / Twitter

Видео брифинга опубликовало в Facebook украинское внешнеполитическое ведомство.

"Мы привезли самый большой в истории наших отношений пакет помощи – наземные системы ПВО, боеприпасы, транспортные средства, разное зимнее оборудование и униформу, панцирники и €270 млн евро. Это такой пакет. Это на €100 млн больше, чем все предыдущие. Это – прорыв, совсем другая степень поддержки", – сказал Биллстрем.

Он добавил, что финансовая часть помощи позволит Украине найти больше нужного оборудования и приобрести его на международном рынке.

17 ноября Риксдаг (парламент Швеции) принял решение дать правительству право передать в дар Украине оборонную технику на сумму $287 млн в 2022 году.

28 ноября в Киев приехали министры иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Швеции, Норвегии и Исландии.