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ВОЙНА В УКРАИНЕ

€270 млн, ПВО и униформа. Швеция передала Украине рекордный пакет помощи – посол

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Глава МИД Швеции Биллстрем (первый слева) 28 ноября посетил Киев вместе с европейскими коллегами
Глава МИД Швеции Биллстрем (первый слева) 28 ноября посетил Киев вместе с европейскими коллегами
Фото: Edgars Rinkēvičs / Twitter

Швеция выделила Украине самый крупный в истории двусторонних отношений пакет помощи. Об этом глава министерства иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем заявил 28 ноября на совместной пресс-конференции глав МИД Латвии, Эстонии, Литвы, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции в Киеве.

Видео брифинга  опубликовало в Facebook украинское внешнеполитическое ведомство.

"Мы привезли самый большой в истории наших отношений пакет помощи – наземные системы ПВО, боеприпасы, транспортные средства, разное зимнее оборудование и униформу, панцирники и 270 млн евро. Это такой пакет. Это на €100 млн больше, чем все предыдущие. Это – прорыв, совсем другая степень поддержки", – сказал Биллстрем.

Он добавил, что финансовая часть помощи позволит Украине найти больше нужного оборудования и приобрести его на международном рынке.

28 ноября в Киев приехали министры иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Швеции, Норвегии и Исландии. 

Контекст:

Швеция уже выделила Украине девять пакетов военной помощи. Размер предыдущих восьми оценивался примерно в 2 млрд шведских крон ($188 млрд), сообщило правительство страны. 

Швеция, в частности, поставляет Украине противокорабельные ракеты, противотанковые комплексы и винтовки. 

Кроме того, как сказано на сайте правительства, Швеция предоставляет Украине гуманитарную помощь, а также передала оборудование для восстановления разрушенной российскими оккупантами энергетической инфраструктуры. 

Швеция также принимает участие в обучении украинских военнослужащих и пожертвовала 7 млн шведских крон ($660 млн) Международному уголовному суду на расследование военных преступлений России в Украине.

Теги: Швеция, ПВО, военная помощь, финансовая помощь, война России против Украины
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