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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киев прибыли министры иностранных дел Латвии, Эстонии, Литвы, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции

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На встречах, участие в которых примут иностранные министры, будет обсуждаться дальнейшая поддержка Украины
На встречах, участие в которых примут иностранные министры, будет обсуждаться дальнейшая поддержка Украины
Фото: Edgars Rinkēvičs / Twitter

В Киев 28 ноября прибыли министры иностранных дел Латвии, Эстонии, Литвы, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции. Об этом в Twitter сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

"Министры иностранных дел стран Северной Балтии посещают Киев и встречаются с высокопоставленными должностными лицами Украины. Это самая большая группа министров, посетивших Украину с начала российской агрессии", – написал Ринкевичс.

По его словам, главный вопрос, который будет обсуждаться на встречах, – дальнейшая поддержка Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

Министр обороны США Ллойд Остин по итогам седьмой встречи консультативной группы в формате "Рамштайн", которая прошла в режиме онлайн 16 ноября, сообщил, что союзники собираются "сохранять набранный темп" оказания помощи Украине в течение всей зимы, чтобы страна могла "продолжать закреплять достижения и перехватывать инициативу на поле боя".

Теги: Киев, Украина, МИД, Латвия, Эстония, Швеция, Норвегия, Исландия, Финляндия, помощь, Эдгарс Ринкевичс, война России против Украины
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