В Киев прибыли министры иностранных дел Латвии, Эстонии, Литвы, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции

На встречах, участие в которых примут иностранные министры, будет обсуждаться дальнейшая поддержка Украины Фото: Edgars Rinkēvičs / Twitter

"Министры иностранных дел стран Северной Балтии посещают Киев и встречаются с высокопоставленными должностными лицами Украины. Это самая большая группа министров, посетивших Украину с начала российской агрессии", – написал Ринкевичс.

По его словам, главный вопрос, который будет обсуждаться на встречах, – дальнейшая поддержка Украины.

Zieme * u Baltijas valstu * rlietu ministri apmekl * Kijivu un tiekas ar Ukrainas augst * kaj * m amatperson * m, t * ir liel * k * ministru grupa, kas kopš Krievijas agresijas s * kuma apmekl * Ukrainu. Galvenais jaut * jums, k * v * l vair * k atbalst * t Ukrainu * * * * * * *

* M.Mikulenas pic.twitter.com/BOeby9VXeN — Edgars Rink * vi * s (@edgarsrinkevics) November 28, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)