В Киев прибыли министры иностранных дел Латвии, Эстонии, Литвы, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции

"Министры иностранных дел стран Северной Балтии посещают Киев и встречаются с высокопоставленными должностными лицами Украины. Это самая большая группа министров, посетивших Украину с начала российской агрессии", – написал Ринкевичс.
По его словам, главный вопрос, который будет обсуждаться на встречах, – дальнейшая поддержка Украины.
Zieme * u Baltijas valstu * rlietu ministri apmekl * Kijivu un tiekas ar Ukrainas augst * kaj * m amatperson * m, t * ir liel * k * ministru grupa, kas kopš Krievijas agresijas s * kuma apmekl * Ukrainu. Galvenais jaut * jums, k * v * l vair * k atbalst * t Ukrainu * * * * * * *— Edgars Rink * vi * s (@edgarsrinkevics) November 28, 2022
* M.Mikulenas pic.twitter.com/BOeby9VXeN
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
Министр обороны США Ллойд Остин по итогам седьмой встречи консультативной группы в формате "Рамштайн", которая прошла в режиме онлайн 16 ноября, сообщил, что союзники собираются "сохранять набранный темп" оказания помощи Украине в течение всей зимы, чтобы страна могла "продолжать закреплять достижения и перехватывать инициативу на поле боя".