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Премьер-министр Бельгии приехал в Киев и анонсировал новую военную и гуманитарную помощь

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Де Кроо встретился с Зеленским
Де Кроо встретился с Зеленским
Фото: Alexander De Croo / Twitter

В Украину 26 ноября, приехал премьер-министр Бельгии Александер де Кроо, началась его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом оба лидера сообщили а соцсетях.

Видео встречи с бельгийским премьером возле Офиса президента Зеленский опубликовал в Telegram.

"Приветствую в Украине премьер-министра Бельгии Александра Де Кроо. Начинаем переговоры. Уверен, они будут очень содержательными и полезными для обеих наших стран", – написал президент. 

В свою очередь де Кроо опубликовал в Twitter фото своей встречи с Зеленским в Киеве.

"После недавних сильных бомбардировок стоим бок о бок с народом Украины больше, чем раньше. В преддверии холодных зимних месяцев Бельгия выделяет новую гуманитарную и военную помощь", – написал бельгийский премьер на английском и украинском языках.

Контекст:

В конце февраля Бельгия объявила о передаче Киеву пулеметов и топлива, 3 тыс. автоматов и 200 противотанковых гранатометов.

В конце августа Бельгия выделила €8 млн на нелетальную помощь для Вооруженных сил Украины.

Кроме того, Бельгия заморозила в рамках санкций €50,5 млрд российских активов. Предполагается, что эти средства могут быть использованы для послевоенного восстановления Украины.

Бельгия намерена выделить Украине больше оружия и помочь с разминированием, сообщал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 19 сентября по итогам встречи с бельгийской коллегой Аджей Лябиб. 

Теги: Бельгия, Владимир Зеленский, война России против Украины, визит, встреча, Александр Де Кроо
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