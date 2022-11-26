Премьер-министр Бельгии приехал в Киев и анонсировал новую военную и гуманитарную помощь

Видео встречи с бельгийским премьером возле Офиса президента Зеленский опубликовал в Telegram.

"Приветствую в Украине премьер-министра Бельгии Александра Де Кроо. Начинаем переговоры. Уверен, они будут очень содержательными и полезными для обеих наших стран", – написал президент.

В свою очередь де Кроо опубликовал в Twitter фото своей встречи с Зеленским в Киеве.

"После недавних сильных бомбардировок стоим бок о бок с народом Украины больше, чем раньше. В преддверии холодных зимних месяцев Бельгия выделяет новую гуманитарную и военную помощь", – написал бельгийский премьер на английском и украинском языках.