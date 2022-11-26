Премьер-министр Бельгии приехал в Киев и анонсировал новую военную и гуманитарную помощь

Видео встречи с бельгийским премьером возле Офиса президента Зеленский опубликовал в Telegram.
"Приветствую в Украине премьер-министра Бельгии Александра Де Кроо. Начинаем переговоры. Уверен, они будут очень содержательными и полезными для обеих наших стран", – написал президент.
В свою очередь де Кроо опубликовал в Twitter фото своей встречи с Зеленским в Киеве.
"После недавних сильных бомбардировок стоим бок о бок с народом Украины больше, чем раньше. В преддверии холодных зимних месяцев Бельгия выделяет новую гуманитарную и военную помощь", – написал бельгийский премьер на английском и украинском языках.
Прибув до Києва.— Alexander De Croo * (@alexanderdecroo) November 26, 2022
Після нещодавніх сильних бомбардувань, стоїмо пліч-о-пліч з народом України більше, ніж раніше.
Напередодні холодних зимових місяців Бельгія виділяє нову гуманітарну і військову допомогу. pic.twitter.com/4oVNKl567x
В конце февраля Бельгия объявила о передаче Киеву пулеметов и топлива, 3 тыс. автоматов и 200 противотанковых гранатометов.
В конце августа Бельгия выделила €8 млн на нелетальную помощь для Вооруженных сил Украины.
Кроме того, Бельгия заморозила в рамках санкций €50,5 млрд российских активов. Предполагается, что эти средства могут быть использованы для послевоенного восстановления Украины.
Бельгия намерена выделить Украине больше оружия и помочь с разминированием, сообщал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 19 сентября по итогам встречи с бельгийской коллегой Аджей Лябиб.