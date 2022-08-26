Бельгия выделила на невоенные нужды ВСУ €8 млн

"Эта зима, вероятно, станет решающей фазой конфликта. Поэтому очень важно, чтобы ВСУ получили необходимое оборудование, чтобы иметь возможность и в дальнейшем противостоять российской агрессии. Я горжусь тем, что наша страна была одной из первых, кто сделал доступным оборудование", – заявила глава МИД Бельгии.
По ее словам, €8 млн помощи пойдут на оборудование для оказания первой помощи (включая аптечки), зимнюю одежду или другие необходимые вещи, такие как приборы ночного видения, фармацевтические препараты и так далее.
Федеральный совет министров предоставит финансовую помощь ВСУ через трастовый фонд Комплексного пакета помощи НАТО (CAP).
С начала полномасштабного вторжения России Бельгия оказывает военную, гуманитарную и финансовую помощь Украине. Так, в конце февраля Бельгия объявила о передачу Киеву пулеметов и топлива для военных нужд, 3 тыс. автоматов и 200 противотанковых гранатометов.
Кроме того, Бельгия заморозила в рамках санкций €50,5 млрд российских активов. Предполагается, что эти средства могут быть использованы для послевоенного восстановления Украины.