Бельгия выделила на невоенные нужды ВСУ €8 млн

"Эта зима, вероятно, станет решающей фазой конфликта. Поэтому очень важно, чтобы ВСУ получили необходимое оборудование, чтобы иметь возможность и в дальнейшем противостоять российской агрессии. Я горжусь тем, что наша страна была одной из первых, кто сделал доступным оборудование", – заявила глава МИД Бельгии.

По ее словам, €8 млн помощи пойдут на оборудование для оказания первой помощи (включая аптечки), зимнюю одежду или другие необходимые вещи, такие как приборы ночного видения, фармацевтические препараты и так далее.

Федеральный совет министров предоставит финансовую помощь ВСУ через трастовый фонд Комплексного пакета помощи НАТО (CAP).