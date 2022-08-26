ГОРДОН
 
 
МИР

Бельгия выделила на невоенные нужды ВСУ €8 млн

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Помощь Украине поступит через трастовый фонд НАТО
Помощь Украине поступит через трастовый фонд НАТО
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Правительство Бельгии выделило Вооруженным силам Украины (ВСУ) €8 млн на нелетальную помощь. Об этом 25 августа рассказала министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лабиб, сообщила пресс-служба МИД страны.

"Эта зима, вероятно, станет решающей фазой конфликта. Поэтому очень важно, чтобы ВСУ получили необходимое оборудование, чтобы иметь возможность и в дальнейшем противостоять российской агрессии. Я горжусь тем, что наша страна была одной из первых, кто сделал доступным оборудование", – заявила глава МИД Бельгии.

По ее словам, €8 млн помощи пойдут на оборудование для оказания первой помощи (включая аптечки), зимнюю одежду или другие необходимые вещи, такие как приборы ночного видения, фармацевтические препараты и так далее.

Федеральный совет министров предоставит финансовую помощь ВСУ через трастовый фонд Комплексного пакета помощи НАТО (CAP).

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России Бельгия оказывает военную, гуманитарную и финансовую помощь Украине. Так, в конце февраля Бельгия объявила о передачу Киеву пулеметов и топлива для военных нужд, 3 тыс. автоматов и 200 противотанковых гранатометов.

Кроме того, Бельгия заморозила в рамках санкций €50,5 млрд российских активов. Предполагается, что эти средства могут быть использованы для послевоенного восстановления Украины.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Тішся". Полякова и Пивоваров спели песню на слова Леси Украинки и выпустили клип. Видео
  "Тішся". Полякова и Пивоваров спели песню на слова Леси Украинки и выпустили клип. Видео
  "Твой пресс будет просто гореть". Анита Луценко показала комплекс упражнений для мышц живота и назвала единственное условие их эффективности
  "Твой пресс будет просто гореть". Анита Луценко показала комплекс упражнений для мышц живота и назвала единственное условие их эффективности
  Моника Лю, alyona alyona и Jerry Heil презентовали совместный трек Dai Boh. Видео
  Моника Лю, alyona alyona и Jerry Heil презентовали совместный трек Dai Boh. Видео
"До тебе я летітиму завжди!" Жена командира полка "Азов" Прокопенко снялась в вышиванке для проекта "Важлива". Фото
"До тебе я летітиму завжди!" Жена командира полка "Азов" Прокопенко снялась в вышиванке для проекта "Важлива". Фото
"Не надорвите животы от смеха". Гордон показал, как россиянки поют песню о Путине. Видео
"Не надорвите животы от смеха". Гордон показал, как россиянки поют песню о Путине. Видео
  "Я рад вернуться домой". Дан Балан презентовал песню на румынском языке, которую ранее исполнял на русском. Видео
  "Я рад вернуться домой". Дан Балан презентовал песню на румынском языке, которую ранее исполнял на русском. Видео
"Победа будет за нами, славная и могучая Украина!" Наталья Кличко снялась в венке и посвятила пост Украине
"Победа будет за нами, славная и могучая Украина!" Наталья Кличко снялась в венке и посвятила пост Украине
"Мы показывали карту тревог и говорили, что это происходит прямо сейчас". Балет Freedoom провел в Шотландии акцию в поддержку Украины
"Мы показывали карту тревог и говорили, что это происходит прямо сейчас". Балет Freedoom провел в Шотландии акцию в поддержку Украины
Галкин снял селфи на концерте в Лондоне и показал, сколько цветов ему подарили. Видео
Галкин снял селфи на концерте в Лондоне и показал, сколько цветов ему подарили. Видео
40-летняя Мейхер снялась с высоко поднятой ногой. Фото
40-летняя Мейхер снялась с высоко поднятой ногой. Фото
Джеджула показал, как отросли его волосы за полгода без стрижки. Видео
Джеджула показал, как отросли его волосы за полгода без стрижки. Видео
"Первый раз в жизни я этим занимаюсь!" Приходько показала, как подготовилась к зиме
"Первый раз в жизни я этим занимаюсь!" Приходько показала, как подготовилась к зиме
48-летняя Крус снялась в облегающем латексном боди и в образе торреодора. Фото
48-летняя Крус снялась в облегающем латексном боди и в образе торреодора. Фото
В День Независимости в Украине было зарегистрировано почти 400 браков
В День Независимости в Украине было зарегистрировано почти 400 браков
"Ой, что будет". Тина Кароль опубликовала в сети изображение аиста
"Ой, что будет". Тина Кароль опубликовала в сети изображение аиста
  Объятия на кладбище и прогулка с собакой. 25-летняя дочь Мадонны выпустила свой первый клип. Видео
  Объятия на кладбище и прогулка с собакой. 25-летняя дочь Мадонны выпустила свой первый клип. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Умничка. Дай бог хороших родов", "Беременна? Счастья вам". В сети обсуждают образ 47-летней Могилевской в наряде свободного кроя (285168)
2
"Гадость", "Ниже дна". Гордон показал, как российская глубинка "отметила" День Независимости Украины (83755)
3
"Самая красивая". 53-летняя Лопес обнародовала фото со своей свадьбы (66367)
4
"Наши слезы еще не высохли. Но мы хотим и будем улыбаться". Зеленские опубликовали новое совместное фото ко Дню Независимости (30838)
5
"Меня перехватили по дороге, я остановилась". Тина Кароль неожиданно засветилась в Волынской области. Видео (29749)
6
49-летняя Клум и 50-летняя Вергара надели глубокие декольте и показали формы перед камерой (27482)
7
"Ношу и возле сердца, и в сердце". Каменских снялась в просторной футболке с украинским флагом (25604)
8
"Сексуальная, как всегда". 64-летняя Стоун снялась в купальнике в окружении подруг (21354)
 
 
 
 