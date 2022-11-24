Европарламент одобрил выделение Украине €18 млрд макрофинансовой помощи. Теперь его должен единогласно принять Евросовет

Постановление было принято 507 голосами, "против" – 38, 26 парламентариев воздержались.

Средства будут предоставляться раз в квартал (по €4,5 млрд. евро) и покроют около половины потребности украинского государственного бюджета, говорится в сообщении.

Первый транш может поступить уже в январе. Он пойдет на потребности медицины, образования, ЖКХ, социальные выплаты (пенсии, ВПЛ и другим уязвимым категориям граждан), а также на поддержку макроэкономической стабильности и восстановление разрушенной критической инфраструктуры.

Теперь пакет макрофинансовой помощи должен быть одобрен единогласным решением Совета Европейского Союза, куда входят главы правительств 27 стран.

Спикер Европарламента Роберта Метсола в Twitter заявила о неизменности поддержки воюющему украинскому народу.

Спустя 9 месяцев неизбирательной войны Кремля наша поддержка Украины только крепнет. Мы не сдвинемся с места", – написала она.

In record speed, @Europarl_EN has just approved €18 billion for Ukraine to survive the war and start its reconstruction.



9 months into Kremlin's indiscriminate war, our support to Ukraine only grows stronger. We won't budge.#StandWithUkraine #GeneratorsofHope * — Roberta Metsola (@EP_President) November 24, 2022