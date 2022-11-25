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В Украину прибыл глава МИД Великобритании. Он анонсировал новую помощь

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Великобритания "стоит плечом к плечу с Украиной", заявил Клеверли
Великобритания "стоит плечом к плечу с Украиной", заявил Клеверли
Фото: EPA

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли прибыл в Украину. Он уже встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Об этом Клеверли сообщил в Twitter 25 ноября.

"Слов недостаточно. Слова не зажгут свет этой зимой. Слова не защитят от российских ракет. Великобритания не просто говорит об Украине, мы оказываем конкретную поддержку защите Украины", – написал он.

Также он должен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщило Reuters со ссылкой на заявление из его офиса. 

Клеверли отметил, что Великобритания "стоит плечом к плечу с Украиной". Лондон выделит £3 млн ($3,6 млн) на восстановление критической инфраструктуры. Еще £5 млн (более $6 млн) Великобритания направит на возглавляемую Украиной инициативу по доставке зерна в страны, которым грозит голод. 

Клеверли совершает визит в Украину после того, как Киев посетил глава британского правительства Риши Сунак 19 ноября. В Киеве Сунак встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, посетил выставку уничтоженной российской техники на Михайловской площади. В ходе визита он заявил о поддержке Украины и объявил о предоставлении нового пакета помощи, в него войдет, кроме прочего, 125 зенитных пушек. Всего, по его словам, в 2022 году Великобритания предоставила Украине военной помощи более чем на £3 млрд.

Контекст:

Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. Также страна предложила программы по приему британскими семьями украинских беженцев.

В августе Великобритания подписала план помощи Украине в восстановлении транспорта, в том числе аэропортов и морских портов.

9 ноября сайт британского правительства сообщил, что к середине декабря ВСУ получат более 25 тыс. комплектов одежды для экстремальных холодов, 12 тыс. спальных мешков и 150 палаток с подогревом, чтобы военные могли действовать и пережить низкие температуры в Украине.

Теги: Украина, Великобритания, МИД Украины, помощь, МИД Великобритании, визит, Риши Сунак, Джеймс Клеверли
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