В Украину прибыл глава МИД Великобритании. Он анонсировал новую помощь

"Слов недостаточно. Слова не зажгут свет этой зимой. Слова не защитят от российских ракет. Великобритания не просто говорит об Украине, мы оказываем конкретную поддержку защите Украины", – написал он.

Words are not enough.



Words won't keep the lights on this winter. Words won't defend against Russian missiles.



The UK isn't just talking about Ukraine, we're providing concrete support for the defence of Ukraine.



Thank you @DmytroKuleba for welcoming me to Kyiv. pic.twitter.com/3LdgnXJKwo — James Cleverly * (@JamesCleverly) November 25, 2022

Также он должен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщило Reuters со ссылкой на заявление из его офиса.

Клеверли отметил, что Великобритания "стоит плечом к плечу с Украиной". Лондон выделит £3 млн ($3,6 млн) на восстановление критической инфраструктуры. Еще £5 млн (более $6 млн) Великобритания направит на возглавляемую Украиной инициативу по доставке зерна в страны, которым грозит голод.

Клеверли совершает визит в Украину после того, как Киев посетил глава британского правительства Риши Сунак 19 ноября. В Киеве Сунак встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, посетил выставку уничтоженной российской техники на Михайловской площади. В ходе визита он заявил о поддержке Украины и объявил о предоставлении нового пакета помощи, в него войдет, кроме прочего, 125 зенитных пушек. Всего, по его словам, в 2022 году Великобритания предоставила Украине военной помощи более чем на £3 млрд.