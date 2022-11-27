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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Великобритания подтвердила передачу Украине новейших высокоточных ракет Brimstone 2

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Британская помощь сыграла решающую роль в сдерживании продвижения России, заявили в министерстве
Британская помощь сыграла решающую роль в сдерживании продвижения России, заявили в министерстве
Скриншот: Ministry of Defence / Twitter

Великобритания официально подтвердила, что предоставляет Украине ракеты Brimstone 2. Видео погрузки в самолет таких ракет минобороны Великобритании опубликовало 27 ноября.

"В рамках своего пакета помощи Великобритания предоставила Вооруженным силам Украины высокоточные ракеты Brimstone 2. Эта помощь сыграла решающую роль в сдерживании продвижения России", – говорится в сообщении. 

В видео поясняется также, что эти ракеты "воздух – земля" предназначены для использования с самолетов и украинцы успешно поражают ими танки и бронированную технику.

Великобритания анонсировала поставки Украине ракет Brimstone еще в апреле. 

Самонаводящиеся ракеты Brimstone предназначены для поражения как морских, так и сухопутных целей, обычно их применяют с самолетов, поясняло "BBC News Україна". Есть несколько моделей таких ракет, дальность первой – до 20 км, второй модификации – до 60 км.

ВСУ использовали ракеты Brimstone против оккупантов еще в мае, причем запускали их с наземных установок, сообщало профильное издание Defence Express

21 ноября видео, которое теперь опубликовало минобороны Великобритании, "засветилось" в СМИ.  Его выложил, в частности, британский канал BFBS Creative

Defence Express обращало внимание на то, что в видео крупным планом показана упаковка контейнера с точным названием ракет – Brimstone 2 Dual Mode, то есть более новой модификацией.

"Brimstone 2 Dual Mode отличается от предыдущей версии дальностью полета, улучшенной боевой частью и системой наведения. Если обычный Brimstone имеет дальность до 12 км при запуске с вертолета и более 20 км с самолета, то Brimstone 2 – более 40 км и более 60 км соответственно", – отмечает портал.

Кроме того, говорится в материале, у модели Brimstone 2 Dual Mode есть комбинированная система наведения. Она сочетает базовую радиолокационную головку самонаведения и полуактивную лазерную систему, которая позволяет наводить ракету на цель, например, с помощью БПЛА.

Контекст:

Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. Также страна предложила программы по приему британскими семьями украинских беженцев.

В августе Великобритания подписала план помощи Украине в восстановлении транспорта, в том числе аэропортов и морских портов.

9 ноября британское правительство сообщило, что к середине декабря ВСУ получат более 25 тыс. комплектов одежды для экстремальных холодов, 12 тыс. спальных мешков и 150 палаток с подогревом, чтобы войска могли действовать и пережить низкие температуры в Украине.

В 2022 году Великобритания предоставила Украине военной помощи более чем на £3 млрд, заявил премьер-министр Риши Сунак  19 ноября во время визита в Киев. Он также анонсировал новый пакет помощи на сумму около £50 млн, в него входят 125 пушек, а также технологии для борьбы с ударными беспилотниками. 

Теги: Великобритания, военная помощь, война России против Украины, ракеты
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