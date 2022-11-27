Великобритания подтвердила передачу Украине новейших высокоточных ракет Brimstone 2

"В рамках своего пакета помощи Великобритания предоставила Вооруженным силам Украины высокоточные ракеты Brimstone 2. Эта помощь сыграла решающую роль в сдерживании продвижения России", – говорится в сообщении.

* As part of its aid package, the UK has provided Brimstone 2 missiles, a precision-guided missile, to the Ukrainian Armed Forces.



This aid has played a crucial role in stalling Russian advancements.



* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/SpVnWqeiVm — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) November 27, 2022

В видео поясняется также, что эти ракеты "воздух – земля" предназначены для использования с самолетов и украинцы успешно поражают ими танки и бронированную технику.

Великобритания анонсировала поставки Украине ракет Brimstone еще в апреле.

Самонаводящиеся ракеты Brimstone предназначены для поражения как морских, так и сухопутных целей, обычно их применяют с самолетов, поясняло "BBC News Україна". Есть несколько моделей таких ракет, дальность первой – до 20 км, второй модификации – до 60 км.

ВСУ использовали ракеты Brimstone против оккупантов еще в мае, причем запускали их с наземных установок, сообщало профильное издание Defence Express.

21 ноября видео, которое теперь опубликовало минобороны Великобритании, "засветилось" в СМИ. Его выложил, в частности, британский канал BFBS Creative.

Defence Express обращало внимание на то, что в видео крупным планом показана упаковка контейнера с точным названием ракет – Brimstone 2 Dual Mode, то есть более новой модификацией.

"Brimstone 2 Dual Mode отличается от предыдущей версии дальностью полета, улучшенной боевой частью и системой наведения. Если обычный Brimstone имеет дальность до 12 км при запуске с вертолета и более 20 км с самолета, то Brimstone 2 – более 40 км и более 60 км соответственно", – отмечает портал.

Кроме того, говорится в материале, у модели Brimstone 2 Dual Mode есть комбинированная система наведения. Она сочетает базовую радиолокационную головку самонаведения и полуактивную лазерную систему, которая позволяет наводить ракету на цель, например, с помощью БПЛА.