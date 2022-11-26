"За кулисами все происходит". Некоторые страны тайно поставляют оружие Украине, заявил Кулеба

Он пояснил, что партнеры не только передают собственное вооружение, но и работают с третьими странами, покупая у них оборудование и поставляя его Украине.
"Большинство из этих третьих стран публично говорят, что ничего не поставляют, но за кулисами все происходит", – сказал министр.
Он подчеркнул, что Украина ценит поддержку партнеров, но и призывает уважать самую высокую цену, которую платит украинский народ в борьбе за свою свободу против российской агрессии и оккупации.
"Эту жертву нужно уважать. Хотите помочь? Помогите. Но не пытайтесь убедить нас в том, что мы можем проиграть. Я не знаю ни одного примера в истории, когда пессимисты побеждали в войнах... Несколько выдающихся генералов за Атлантикой и в Европе твердо верили, что России понадобится максимум неделя, чтобы оккупировать Киев и взять под контроль Украину в феврале. Поэтому когда я слышу пессимистические оценки сегодня, я прошу всех направить свою энергию на то, чтобы способствовать победе, а не искать причины возможных неудач", – добавил Кулеба.
Сейчас, по его словам, ни один мировой лидер не подталкивает Украину к переговорам, противоречащим ее интересам.
Военную помощь Украине в связи с войной, которую против страны развязала Россия, предоставляет ряд стран.
По оказанию помощи Украине состоялось семь встреч консультативной группы в формате "Рамштайн", последняя – в режиме онлайн 16 ноября. Министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи сообщил, что новую военную помощь Украине предоставят, в частности, Канада, Швеция, Греция, Польша и Германия. Союзники собираются "сохранять набранный темп" оказания помощи Украине в течение всей зимы, чтобы Украина могла "продолжать закреплять достижения и перехватывать инициативу на поле боя", отметил глава Пентагона.
Кроме того, с начала нападения России США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд. Военной помощи более чем на £3 млрд в 2022 году предоставила Украине Великобритания.