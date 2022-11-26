"За кулисами все происходит". Некоторые страны тайно поставляют оружие Украине, заявил Кулеба

Кулеба: Я прошу всех направить свою энергию на то, чтобы способствовать победе, а не искать причины возможных неудач Фото: EPA

Он пояснил, что партнеры не только передают собственное вооружение, но и работают с третьими странами, покупая у них оборудование и поставляя его Украине.

"Большинство из этих третьих стран публично говорят, что ничего не поставляют, но за кулисами все происходит", – сказал министр.

Он подчеркнул, что Украина ценит поддержку партнеров, но и призывает уважать самую высокую цену, которую платит украинский народ в борьбе за свою свободу против российской агрессии и оккупации.

"Эту жертву нужно уважать. Хотите помочь? Помогите. Но не пытайтесь убедить нас в том, что мы можем проиграть. Я не знаю ни одного примера в истории, когда пессимисты побеждали в войнах... Несколько выдающихся генералов за Атлантикой и в Европе твердо верили, что России понадобится максимум неделя, чтобы оккупировать Киев и взять под контроль Украину в феврале. Поэтому когда я слышу пессимистические оценки сегодня, я прошу всех направить свою энергию на то, чтобы способствовать победе, а не искать причины возможных неудач", – добавил Кулеба.

Сейчас, по его словам, ни один мировой лидер не подталкивает Украину к переговорам, противоречащим ее интересам.