10 стран за 10 дней одобрили пакеты военной помощи Украине – Кулеба

"Последние недели были особенно результативны в обеспечении первоочередных потребностей ВСУ в современных высокоточных вооружениях. Речь идет о системах противовоздушной и противоракетной обороны, артиллерийских системах большого калибра, реактивных системах залпового огня, боевых бронированных машинах, а также боеприпасах ко всем этим видам вооружений", – сказал министр.

По его словам, только в предыдущие 10 дней решения о новых пакетах военной поддержки или финансовых взносах на приобретение оружия для Украины были объявлены 10 странами: США, Великобританией, Испанией, Канадой, Нидерландами, Германией, Норвегией, Финляндией, Францией и Швецией.

"Большинство этих стран, а также Австралия, Греция, Дания, Эстония, Италия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Чехия и некоторые другие партнеры продолжали реализацию ранее заявленных пакетов оборонной помощи", – сказал Кулеба.

Он поблагодарил всех партнеров и призвал их усилить военную поддержку Украины. По его словам, единственное, что понимает Россия, – это сила и готовность оказывать сопротивление.

"Особо важной задачей является создание современной многоуровневой системы противовоздушной и противоракетной обороны – воздушного щита, который защитит украинские города и людей от российского ракетного террора. На этом настаивает президент Владимир Зеленский, и над этим мы работаем", – сказал Кулеба.