"Способность России производить ракеты нужно уничтожить". Кулеба призвал ЕС к новым санкциям

"Давно назрел вопрос о принятии девятого санкционного пакета ЕС. Но пакета все еще нет. Мы слышим только о попытках начать серьезную работу над его подготовкой. Такая ситуация недопустима. Я призываю всех своих коллег в ЕС, и в Еврокомиссии, и среди государств – членов ЕС отбросить какие-либо сомнения или усталость, начать, быстро завершить новый, девятый, санкционный пакет и сделать его максимально мощным", — сказал Кулеба.

Он отметил, что санкции действительно работают и ослабляют военную машину РФ. Они должны усиливаться до тех пор, пока продолжается российская агрессия, подчеркнул он. Сектора, которые имеют наибольшее значение для России, – энергетика, финансы, торговля, технологии – должны стать предметом санкций, убежден глава МИД.

"Особое внимание нужно уделить санкциям, которые тормозят и останавливают индустрию РФ. Способность России производить новые ракеты нужно просто уничтожить для того, чтобы они не имели дополнительного ресурса для уничтожения украинских городов, украинской энергетической системы и украинских граждан", – сказал он.