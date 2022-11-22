"Способность России производить ракеты нужно уничтожить". Кулеба призвал ЕС к новым санкциям

"Давно назрел вопрос о принятии девятого санкционного пакета ЕС. Но пакета все еще нет. Мы слышим только о попытках начать серьезную работу над его подготовкой. Такая ситуация недопустима. Я призываю всех своих коллег в ЕС, и в Еврокомиссии, и среди государств – членов ЕС отбросить какие-либо сомнения или усталость, начать, быстро завершить новый, девятый, санкционный пакет и сделать его максимально мощным", — сказал Кулеба.
Он отметил, что санкции действительно работают и ослабляют военную машину РФ. Они должны усиливаться до тех пор, пока продолжается российская агрессия, подчеркнул он. Сектора, которые имеют наибольшее значение для России, – энергетика, финансы, торговля, технологии – должны стать предметом санкций, убежден глава МИД.
"Особое внимание нужно уделить санкциям, которые тормозят и останавливают индустрию РФ. Способность России производить новые ракеты нужно просто уничтожить для того, чтобы они не имели дополнительного ресурса для уничтожения украинских городов, украинской энергетической системы и украинских граждан", – сказал он.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля ряд стран ввели против РФ несколько пакетов санкций.
Последний на данный момент (восьмой) пакет санкций против РФ Евросоюз утвердил 6 октября. В него вошли ограничения против лиц, причастных к организации и проведению "референдумов" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 10 тыс. ограничений, а в целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 12,8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире: она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.