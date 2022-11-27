"Верим в свободу". После возвращения из Киева Сунак опубликовал видео из Украины

"Верим в свободу", – написал глава британского правительства.

В черно-белом ролике использованы кадры визита Сунака в Киев 19 ноября, в ходе которого он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским и принимал участие в ряде мероприятий.

Также на видео есть кадры с находящимися в укрытии украинцами, разрушенными оккупантами жилыми домами, уничтоженной российской военной техникой и мемориалом с погибшими в войне против России украинскими военнослужащими.

We believe in freedom * pic.twitter.com/YT4GrbE7A0 — Rishi Sunak (@RishiSunak) November 27, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В Киеве Риши Сунак также посетил выставку уничтоженной российской техники на Михайловской площади. В ходе визита он заявил о поддержке Украины и объявил о предоставлении нового пакета помощи, в него войдет, кроме прочего, 125 зенитных пушек. Всего, по его словам, в 2022 году Великобритания предоставила Украине военной помощи более чем на £3 млрд.