"Верим в свободу". После возвращения из Киева Сунак опубликовал видео из Украины

"Верим в свободу", – написал глава британского правительства.
В черно-белом ролике использованы кадры визита Сунака в Киев 19 ноября, в ходе которого он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским и принимал участие в ряде мероприятий.
Также на видео есть кадры с находящимися в укрытии украинцами, разрушенными оккупантами жилыми домами, уничтоженной российской военной техникой и мемориалом с погибшими в войне против России украинскими военнослужащими.
We believe in freedom * pic.twitter.com/YT4GrbE7A0— Rishi Sunak (@RishiSunak) November 27, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В Киеве Риши Сунак также посетил выставку уничтоженной российской техники на Михайловской площади. В ходе визита он заявил о поддержке Украины и объявил о предоставлении нового пакета помощи, в него войдет, кроме прочего, 125 зенитных пушек. Всего, по его словам, в 2022 году Великобритания предоставила Украине военной помощи более чем на £3 млрд.
Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. Также страна предложила программы по приему британскими семьями украинских беженцев.
В августе Великобритания подписала план помощи Украине в восстановлении транспорта, в том числе аэропортов и морских портов.
9 ноября сайт британского правительства сообщил, что к середине декабря ВСУ получат более 25 тыс. комплектов одежды для экстремальных холодов, 12 тыс. спальных мешков и 150 палаток с подогревом, чтобы военные могли действовать и пережить низкие температуры в Украине.