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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Верим в свободу". После возвращения из Киева Сунак опубликовал видео из Украины

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Сунак опубликовал черно-белый ролик
Сунак опубликовал черно-белый ролик
Скриншот: Rishi Sunak / Twitter

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак опубликовал 27 ноября в Twitter ролик, снятый в воюющей с российскими оккупантами Украине.

"Верим в свободу", – написал глава британского правительства.

В черно-белом ролике использованы кадры визита Сунака в Киев 19 ноября, в ходе которого он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским и принимал участие в ряде мероприятий.

Также на видео есть кадры с находящимися в укрытии украинцами, разрушенными оккупантами жилыми домами, уничтоженной российской военной техникой и мемориалом с погибшими в войне против России украинскими военнослужащими.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В Киеве Риши Сунак также посетил выставку уничтоженной российской техники на Михайловской площади. В ходе визита он заявил о поддержке Украины и объявил о предоставлении нового пакета помощи, в него войдет, кроме прочего, 125 зенитных пушек. Всего, по его словам, в 2022 году Великобритания предоставила Украине военной помощи более чем на £3 млрд.

Контекст:

Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. Также страна предложила программы по приему британскими семьями украинских беженцев.

В августе Великобритания подписала план помощи Украине в восстановлении транспорта, в том числе аэропортов и морских портов.

9 ноября сайт британского правительства сообщил, что к середине декабря ВСУ получат более 25 тыс. комплектов одежды для экстремальных холодов, 12 тыс. спальных мешков и 150 палаток с подогревом, чтобы военные могли действовать и пережить низкие температуры в Украине.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Украина, Великобритания, война, украинцы, война России против Украины, премьер-министр, Риши Сунак
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