Британия впервые предоставит Украине вертолеты

Журналисты отмечают, что первый из трех вертолетов Sea King уже прибыл в Украину. Также за последние шесть недель украинские экипажи прошли в Британии обучение по полетам и обслуживанию поисково-спасательных вертолетов.
Sea King ранее использовался как Королевскими военно-воздушными силами, так и Королевским флотом, а последний вертолет был списан ВМС в 2018 году.
Уоллес также сказал, что ВСУ получат еще 10 тыс. артиллерийских снарядов, чтобы защитить освободившуюся территорию.
Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. Также страна предложила программы по приему британскими семьями украинских беженцев.
Великобритания планирует в 2022 году выделить Украине £3 млрд на оборону и восстановление. £2,3 млрд из них должны быть использованы для финансирования военных контрактов, определенных правительством Украины, а остальные £700 млн пойдут на проекты по реконструкции инфраструктуры страны.
В августе Великобритания подписала план помощи Украине в восстановлении транспорта, в том числе аэропортов и морских портов.
9 ноября сайт британского правительства сообщил, что к середине декабря ВСУ получат более 25 тыс. комплектов одежды для экстремальных холодов, 12 тыс. спальных мешков и 150 палаток с подогревом, чтобы войска могли действовать и пережить низкие температуры в Украине.