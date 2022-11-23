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Британия впервые предоставит Украине вертолеты

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По данным СМИ, первый из трех вертолетов уже в Украине
По данным СМИ, первый из трех вертолетов уже в Украине
Фото: depositphotos.com

Великобритания впервые передаст Украине вертолеты – три Sea King. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, отмечает BBC.

Журналисты отмечают, что первый из трех вертолетов Sea King уже прибыл в Украину. Также за последние шесть недель украинские экипажи прошли в Британии обучение по полетам и обслуживанию поисково-спасательных вертолетов.

Sea King ранее использовался как Королевскими военно-воздушными силами, так и Королевским флотом, а последний вертолет был списан ВМС в 2018 году.

Уоллес также сказал, что ВСУ получат еще 10 тыс. артиллерийских снарядов, чтобы защитить освободившуюся территорию.

Контекст:

Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. Также страна предложила программы по приему британскими семьями украинских беженцев.

Великобритания планирует в 2022 году выделить Украине £3 млрд на оборону и восстановление. £2,3 млрд из них должны быть использованы для финансирования военных контрактов, определенных правительством Украины, а остальные £700 млн пойдут на проекты по реконструкции инфраструктуры страны.

В августе Великобритания подписала план помощи Украине в восстановлении транспорта, в том числе аэропортов и морских портов.

9 ноября сайт британского правительства сообщил, что к середине декабря ВСУ получат более 25 тыс. комплектов одежды для экстремальных холодов, 12 тыс. спальных мешков и 150 палаток с подогревом, чтобы войска могли действовать и пережить низкие температуры в Украине.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Великобритания, война, вертолет, война России против Украины, Бен Уоллес
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