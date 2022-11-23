Британия впервые предоставит Украине вертолеты

По данным СМИ, первый из трех вертолетов уже в Украине Фото: depositphotos.com

Журналисты отмечают, что первый из трех вертолетов Sea King уже прибыл в Украину. Также за последние шесть недель украинские экипажи прошли в Британии обучение по полетам и обслуживанию поисково-спасательных вертолетов.

Sea King ранее использовался как Королевскими военно-воздушными силами, так и Королевским флотом, а последний вертолет был списан ВМС в 2018 году.

Уоллес также сказал, что ВСУ получат еще 10 тыс. артиллерийских снарядов, чтобы защитить освободившуюся территорию.