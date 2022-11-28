"Больше надзора и подотчетности". Республиканцы хотят усилить контроль над помощью Украине

Маккол сказал, что республиканцы собираются обеспечить "больше надзора, прозрачности и подотчетности" Фото: EPA

Майкл Маккол, который должен возглавить комиссию по иностранным делам Палаты представителей, сказал, что республиканцы собираются обеспечить "больше надзора, прозрачности и подотчетности".

Старший республиканец в комитете по разведке Майк Тернер критически отозвался о том, что только часть помощи в размере $40 млрд, переданной Палатой представителей, возглавляемой демократами, в мае пошла непосредственно на вооружение Украины.

"Ослабляет ли это нашу волю помогать украинскому народу бороться? Нет. Но мы собираемся сделать это ответственно", – добавил Маккол.