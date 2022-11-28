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"Больше надзора и подотчетности". Республиканцы хотят усилить контроль над помощью Украине

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Маккол сказал, что республиканцы собираются обеспечить "больше надзора, прозрачности и подотчетности"
Маккол сказал, что республиканцы собираются обеспечить "больше надзора, прозрачности и подотчетности"
Фото: EPA

Два депутата-республиканца пообещали более тщательно изучить военную помощь США Украине после того, как в январе партия получит большинство в Палате представителей. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Майкл Маккол, который должен возглавить комиссию по иностранным делам Палаты представителей, сказал, что республиканцы собираются обеспечить "больше надзора, прозрачности и подотчетности".

Старший республиканец в комитете по разведке Майк Тернер критически отозвался о том, что только часть помощи в размере $40 млрд, переданной Палатой представителей, возглавляемой демократами, в мае пошла непосредственно на вооружение Украины.

"Ослабляет ли это нашу волю помогать украинскому народу бороться? Нет. Но мы собираемся сделать это ответственно", – добавил Маккол.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд.

США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

17 ноября группа членов Палаты представителей США от Республиканской партии зарегистрировала проект резолюции, предусматривающей аудит средств, выделенных США Украине.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Украина, война, военная помощь, финансовая помощь, Республиканская партия, война России против Украины, Палата представителей, Майк Тернер, Майкл Маккол
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