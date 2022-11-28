"Больше надзора и подотчетности". Республиканцы хотят усилить контроль над помощью Украине

Майкл Маккол, который должен возглавить комиссию по иностранным делам Палаты представителей, сказал, что республиканцы собираются обеспечить "больше надзора, прозрачности и подотчетности".
Старший республиканец в комитете по разведке Майк Тернер критически отозвался о том, что только часть помощи в размере $40 млрд, переданной Палатой представителей, возглавляемой демократами, в мае пошла непосредственно на вооружение Украины.
"Ослабляет ли это нашу волю помогать украинскому народу бороться? Нет. Но мы собираемся сделать это ответственно", – добавил Маккол.
С начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд.
США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.
17 ноября группа членов Палаты представителей США от Республиканской партии зарегистрировала проект резолюции, предусматривающей аудит средств, выделенных США Украине.