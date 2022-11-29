Генсек НАТО: Последствия атак России по Украине огромны. Нам нужно делать больше

Украинцы могут сбить многие приближающиеся ракеты и беспилотники, но не все, отметил Столтенберг Фото: nato.int

Об этом 29 ноября на брифинге в Бухаресте (Румыния) перед встречей министров иностранных дел стран НАТО сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Текстовая версия трансляции выступления опубликована на сайте НАТО.

"Мы доставили генераторы, мы доставили запчасти, а союзники разными способами помогают восстановить разрушенную инфраструктуру. И мы должны понимать, что последствия атак огромны. Украинцы могут сбить многие приближающиеся ракеты и беспилотники, но не все. И поэтому эти атаки нанесли значительный ущерб. Я думаю, все видели эти снимки, сделанные со спутников, где вы видите Европу в свете, а Украину в темноте, и это отражает огромные последствия. Так что есть большая задача восстановить все это", – сказал Столтенберг.

Он выразил уверенность, что глава МИД Дмитрий Кулеба поднимет вопрос о необходимости дальнейшего наращивания усилий по восстановлению энергетической инфраструктуры Украины.

"Больно видеть разрушения, которые воздушные и ракетные атаки России наносят украинцам, украинским городам, критически важной инфраструктуре. И это также причина, по которой союзники активизировались, – отметил генсек НАТО. – Но также я ожидаю, что здесь, в Бухаресте, на встрече на уровне министров иностранных дел, все союзники покажут, что нам нужно делать больше. И для того, чтобы помочь Украине восстановить разрушенную критически важную инфраструктуру, в том числе электро- и газовую сеть, и, конечно же, для противодействия атакам, предоставив больше систем противовоздушной обороны".

Помощь Украине, по словам Столтенберга, должна включать также запчасти и боеприпасы к системам ПВО.

"Таким образом, речь идет не только о добавлении новых вооружений, но и о том, чтобы оружие, которое уже было предоставлено союзниками по НАТО, можно было использовать для сбивания приближающихся российских ракет и беспилотников", – подчеркнул генеральный секретарь Альянса.