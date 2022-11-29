ГОРДОН
 
 
МИР

Генсек НАТО: Последствия атак России по Украине огромны. Нам нужно делать больше

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинцы могут сбить многие приближающиеся ракеты и беспилотники, но не все, отметил Столтенберг
Украинцы могут сбить многие приближающиеся ракеты и беспилотники, но не все, отметил Столтенберг
Фото: nato.int

НАТО и союзники уже доставили в Украину критически важные грузы, чтобы помочь ей смягчить последствия жестоких атак РФ по газовой и энергетической инфраструктуре страны.

Об этом 29 ноября на брифинге в Бухаресте (Румыния) перед встречей министров иностранных дел стран НАТО сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Текстовая версия трансляции выступления опубликована на сайте НАТО.

"Мы доставили генераторы, мы доставили запчасти, а союзники разными способами помогают восстановить разрушенную инфраструктуру. И мы должны понимать, что последствия атак огромны. Украинцы могут сбить многие приближающиеся ракеты и беспилотники, но не все. И поэтому эти атаки нанесли значительный ущерб. Я думаю, все видели эти снимки, сделанные со спутников, где вы видите Европу в свете, а Украину в темноте, и это отражает огромные последствия. Так что есть большая задача восстановить все это", – сказал Столтенберг.

Он выразил уверенность, что глава МИД Дмитрий Кулеба поднимет вопрос о необходимости дальнейшего наращивания усилий по восстановлению энергетической инфраструктуры Украины.

"Больно видеть разрушения, которые воздушные и ракетные атаки России наносят украинцам, украинским городам, критически важной инфраструктуре. И это также причина, по которой союзники активизировались, – отметил генсек НАТО. – Но также я ожидаю, что здесь, в Бухаресте, на встрече на уровне министров иностранных дел, все союзники покажут, что нам нужно делать больше. И для того, чтобы помочь Украине восстановить разрушенную критически важную инфраструктуру, в том числе электро- и газовую сеть, и, конечно же, для противодействия атакам, предоставив больше систем противовоздушной обороны".

Помощь Украине, по словам Столтенберга, должна включать также запчасти и боеприпасы к системам ПВО.  

"Таким образом, речь идет не только о добавлении новых вооружений, но и о том, чтобы оружие, которое уже было предоставлено союзниками по НАТО, можно было использовать для сбивания приближающихся российских ракет и беспилотников", – подчеркнул генеральный секретарь Альянса.

Контекст:

Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября.

23 ноября РФ нанесла очередной ракетный удар. По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.

По всей Украине начали вводить аварийные отключения электроэнергии, наблюдались проблемы с водо- и теплоснабжением.

Теги: Россия, Украина, НАТО, Румыния, Йенс Столтенберг, вооружение, ПВО, помощь, боеприпасы, спутник, Бухарест, беспилотники, Дмитрий Кулеба, обстрелы, украинцы, война России против Украины, ущерб, ракеты, разрушения, инфраструктура, теплоснабжение, встреча, брифинг, восстановление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сказал, до весны не увидимся". Гапчинская показала новые фото своего мужа, который защищает Украину от оккупантов из РФ
"Сказал, до весны не увидимся". Гапчинская показала новые фото своего мужа, который защищает Украину от оккупантов из РФ
  Кунис назвала борщ "русским супом". Клопотенко ей ответил
  Кунис назвала борщ "русским супом". Клопотенко ей ответил
"Хотим выиграть квартиру в Батуми". Полякова в случае победы на "Танцах со звездами" в Грузии подарит свой приз семье из Украины
"Хотим выиграть квартиру в Батуми". Полякова в случае победы на "Танцах со звездами" в Грузии подарит свой приз семье из Украины
"У нас с Надей нет ничего общего". Муж Дорофеевой высказался о ее романе с Кацуриным
"У нас с Надей нет ничего общего". Муж Дорофеевой высказался о ее романе с Кацуриным
"Красавица. Интересная женщина". Бывшая жена мэра Киева Кличко показала, как выглядит спустя неделю после болезни
"Красавица. Интересная женщина". Бывшая жена мэра Киева Кличко показала, как выглядит спустя неделю после болезни
"Написанное детской рукой "возвращайся живым" дает силы". Украинские защитники получили рекордное количество детских рисунков. Фото
"Написанное детской рукой "возвращайся живым" дает силы". Украинские защитники получили рекордное количество детских рисунков. Фото
Горовая публично обратилась к Потапу, который после войны отстранился от управления их продюсерской компанией
Горовая публично обратилась к Потапу, который после войны отстранился от управления их продюсерской компанией
Полякова рассказала, чем грузинское шоу "Танцы со звездами" отличается от украинского
Полякова рассказала, чем грузинское шоу "Танцы со звездами" отличается от украинского
"Волшебная", "Какая-то другая". Поклонники обсуждают новый образ Ребрик
"Волшебная", "Какая-то другая". Поклонники обсуждают новый образ Ребрик
"После таких видосов ДТЭК должен давать свет чаще". Никитюк и Астафьева сняли юмористическое видео об украинках
"После таких видосов ДТЭК должен давать свет чаще". Никитюк и Астафьева сняли юмористическое видео об украинках
48-летняя Мосс снялась без одежды и белья. Фото
48-летняя Мосс снялась без одежды и белья. Фото
Дорофеева о своем новом романе: Наша история непростая и довольно странная
Дорофеева о своем новом романе: Наша история непростая и довольно странная
"Верх уродства и пошлости. Некрасиво и отвратительно". В сети обсуждают, как выглядит Волочкова в обычной жизни
"Верх уродства и пошлости. Некрасиво и отвратительно". В сети обсуждают, как выглядит Волочкова в обычной жизни
Никитюк показала, как сейчас вблизи выглядит ее лицо. Фото
Никитюк показала, как сейчас вблизи выглядит ее лицо. Фото
Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова заявила, что вернулась в Украину. Фото
Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова заявила, что вернулась в Украину. Фото
Мишина намекнула, что у нее есть отношения с мужчиной
Мишина намекнула, что у нее есть отношения с мужчиной
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кондратюк показал, как сейчас выглядит его дом, который в марте обстреляли оккупанты. Фото (151642)
2
"Шизофрения в новой версии". Невзоров прокомментировал заявление Вовк об отправке на фронт Хрюши и Степашки (120698)
3
"А в жизни подходят с приветствиями". Жена командира полка "Азов" Прокопенко ответила людям, которые "льют грязь" у нее за спиной (118094)
4
Жена Арестовича выехала из Украины (105297)
5
"Илон приревнует", "Миленько". 34-летняя экс-возлюбленная Маска снялась в полный рост без белья и одежды (65216)
6
"Симпатия была между нами всеми. А дальше не мне с той кармой жить". Dantes назвал причину расставания с Дорофеевой (50084)
7
Юлии Тимошенко – 62. Самые яркие фото и видео политика: соло на барабанах, перекус из McDonald's, селфи в Днепре (45817)
8
Никитюк показала свое авто. Фото (36078)
 
 
 
 