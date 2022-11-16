Генсек НАТО: Украине нужна многоуровневая система ПВО. Это именно то, что союзники предоставляют различными способами

Он напомнил, что сегодня состоится встреча контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").
"И основное внимание всех наших усилий за последний месяц было сосредоточено на противовоздушной обороне. Тем более что Россия начала эти беспорядочные атаки на украинские города несколько недель назад. И я приветствую тот факт, что все больше и больше союзников и партнеров предоставляют Украине передовые системы противовоздушной обороны. NASAMS, батареи HAWK из Испании и другие, и я также знаю, что Швеция сделала новое заявление о дополнительной поддержке Украины также средствами ПВО. Поэтому мы мобилизуем дополнительную поддержку, особенно когда речь идет о разных видах ПВО", – заявил он.
Столтенберг отметил, что НАТО также предоставляет системы противодействия дронам.
"Нам нужно много разных систем для защиты от крылатых ракет, баллистических ракет, а также беспилотников. Нужна многоуровневая защита Украины. Это именно то, что союзники предоставляют различными способами", – сказал генсек НАТО.
12 октября в Брюсселе состоялось шестое заседание контактной группы по оказанию помощи Украине в формате "Рамштайн". Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что главная тема заседания – укрепление украинской ПВО.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шестой "Рамштайн" историческим, так как речь идет о принятии "решений по закрытию нашего неба". Согласно заявлению главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, партнеры Украины считают возможным предоставление стране комплексов ПВО для создания интегрированной системы ПВО/ПРО.
11 октября Резников объявил о доставке первой немецкой системы ПВО IRIS-T в Украину. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил 24 октября, что Германия в ближайшее время предоставит Украине еще три системы ПВО IRIS-T.
Передачу Испанией Украине четырех систем ПВО Hawk анонсировал 13 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг.
США обязались поставить в Украину восемь NASAMS, в октябре украинские военные обучались их применению, отметили в Пентагоне. 7 ноября первые две системы прибыли в страну.
1 ноября президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил готовность Парижа помочь Украине в укреплении ПВО.
У Украины есть договоренности о системах ПВО, которые пока не объявлены, сообщили в МИД 4 ноября.