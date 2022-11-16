Генсек НАТО: Украине нужна многоуровневая система ПВО. Это именно то, что союзники предоставляют различными способами

Столтенберг: Основное внимание всех наших усилий за последний месяц было сосредоточено на противовоздушной обороне Фото: EPA

Он напомнил, что сегодня состоится встреча контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").

"И основное внимание всех наших усилий за последний месяц было сосредоточено на противовоздушной обороне. Тем более что Россия начала эти беспорядочные атаки на украинские города несколько недель назад. И я приветствую тот факт, что все больше и больше союзников и партнеров предоставляют Украине передовые системы противовоздушной обороны. NASAMS, батареи HAWK из Испании и другие, и я также знаю, что Швеция сделала новое заявление о дополнительной поддержке Украины также средствами ПВО. Поэтому мы мобилизуем дополнительную поддержку, особенно когда речь идет о разных видах ПВО", – заявил он.

Столтенберг отметил, что НАТО также предоставляет системы противодействия дронам.

"Нам нужно много разных систем для защиты от крылатых ракет, баллистических ракет, а также беспилотников. Нужна многоуровневая защита Украины. Это именно то, что союзники предоставляют различными способами", – сказал генсек НАТО.