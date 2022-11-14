США в ближайшие недели объявят новый пакет помощи для Украины – Салливан

"Мы остаемся стабильными в наших предложениях помощи в области безопасности. Вы видели пакет, который мы только что анонсировали. В ближайшие пару недель будет еще один примерно по тому же графику и примерно такого же масштаба, как мы делали в течение последних нескольких недель и месяцев", – сказал он.

Салливан отметил, что не будет ослабления поддержки Штатами Украины или отклонения от частоты и интенсивности этой поддержки.

"Мы также консультируемся с Конгрессом по поводу получения дополнительных ресурсов, поскольку планируем следующий год. Я думаю, что здесь заложена некоторая бинарность. Зима рассматривается как: будут бои или не будет боев? Это ошибочный взгляд. Это больше касается решений, которые украинцам придется принимать в отношении скорости и темпа операций, а не того, будут ли они их вести или нет", – добавил он.