ГОРДОН
 
 
МИР

США в ближайшие недели объявят новый пакет помощи для Украины – Салливан

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Салливан отметил, что не будет ослабления поддержки Штатами Украины
Салливан отметил, что не будет ослабления поддержки Штатами Украины
Фото: EPA

США в течение следующих нескольких недель планируют объявить еще один пакет военной помощи для Украины. Об этом на брифинге 13 ноября сказал советник по нацбезопасности Джейк Салливан, стенограмма выступления опубликована на сайте Белого дома.

"Мы остаемся стабильными в наших предложениях помощи в области безопасности. Вы видели пакет, который мы только что анонсировали. В ближайшие пару недель будет еще один примерно по тому же графику и примерно такого же масштаба, как мы делали в течение последних нескольких недель и месяцев", – сказал он.

Салливан отметил, что не будет ослабления поддержки Штатами Украины или отклонения от частоты и интенсивности этой поддержки.

"Мы также консультируемся с Конгрессом по поводу получения дополнительных ресурсов, поскольку планируем следующий год. Я думаю, что здесь заложена некоторая бинарность. Зима рассматривается как: будут бои или не будет боев? Это ошибочный взгляд. Это больше касается решений, которые украинцам придется принимать в отношении скорости и темпа операций, а не того, будут ли они их вести или нет", – добавил он. 

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля Соединенные Штаты активно поддерживают Украину, регулярно предоставляя вооружение и финансовую помощь. В частности, в США приняли закон о ленд-лизе для Украины.

В Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".

В общей сложности, по данным Пентагона на 10 ноября, США выделили Украине помощи в области безопасности на сумму более $19,3 млрд с января 2021 года. С 2014 года США выделили Украине более $21,4 млрд на помощь в области безопасности, из которых более $18,6 млрд – с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Украина, война, военная помощь, война России против Украины, Джейк Салливан
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Руслана поучаствовала в литовской "Маске". Видео
Руслана поучаствовала в литовской "Маске". Видео
"Я уже была отскребанной". Зиневич показала, как выглядела до знакомства с Тигипко
"Я уже была отскребанной". Зиневич показала, как выглядела до знакомства с Тигипко
Умер основатель рок-группы The Clash и гитарист Public Image Ltd Левен
Умер основатель рок-группы The Clash и гитарист Public Image Ltd Левен
32-летняя Дорофеева показала живот
32-летняя Дорофеева показала живот
Иранец, вдохновивший Спилберга на создание фильма "Терминал", умер в аэропорту
Иранец, вдохновивший Спилберга на создание фильма "Терминал", умер в аэропорту
Дочь Трампа вышла замуж. Фото. Видео
Дочь Трампа вышла замуж. Фото. Видео
"Еще никогда президент не был в таком опасном положении". В сети обсуждают реакцию жены Зеленского на заявление, что ему никто не готовит завтраки
"Еще никогда президент не был в таком опасном положении". В сети обсуждают реакцию жены Зеленского на заявление, что ему никто не готовит завтраки
"Непокоренный и стойкий". Слава Каминская обратилась к разрушенному Харькову
"Непокоренный и стойкий". Слава Каминская обратилась к разрушенному Харькову
Бедняков высмеял военных РФ, убегающих на левый берег Днепра
Бедняков высмеял военных РФ, убегающих на левый берег Днепра
"День, который вошел в историю!" Loboda порадовалась освобождению Херсона
"День, который вошел в историю!" Loboda порадовалась освобождению Херсона
Пугачева наговорила комплиментов выступавшей в Крыму певице Zivert
Пугачева наговорила комплиментов выступавшей в Крыму певице Zivert
Michelle Andrade прокомментировала слухи о ее романе с Позитивом
Michelle Andrade прокомментировала слухи о ее романе с Позитивом
"Все же не влез". Беленюк отреагировал на освобождение Херсона
"Все же не влез". Беленюк отреагировал на освобождение Херсона
Лещенко и Топольская развелись
Лещенко и Топольская развелись
"Варим, пока есть свет". Сумская поделилась рецептом фирменного холодца
"Варим, пока есть свет". Сумская поделилась рецептом фирменного холодца
  "Откровенно невероятная женщина". Dantes рассказал об отношениях с Кацуриной
  "Откровенно невероятная женщина". Dantes рассказал об отношениях с Кацуриной
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Еще никогда президент не был в таком опасном положении". В сети обсуждают реакцию жены Зеленского на заявление, что ему никто не готовит завтраки (517118)
2
"Роскошные фото, прекрасные девушки". Подкопаева показала 16-летнюю дочь (47679)
3
"Вау, такая красивая! Абсолютно идеальная женщина". 53-летняя Лопес вышла в свет в откровенном декольте (40577)
4
"Варим, пока есть свет". Сумская поделилась рецептом фирменного холодца (25012)
5
Пугачева наговорила комплиментов выступавшей в Крыму певице Zivert (22029)
6
"Непокоренный и стойкий". Слава Каминская обратилась к разрушенному Харькову (21824)
7
Michelle Andrade прокомментировала слухи о ее романе с Позитивом (21195)
8
Дочь Трампа вышла замуж. Фото. Видео (16124)
 
 
 
 