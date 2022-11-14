США в ближайшие недели объявят новый пакет помощи для Украины – Салливан

"Мы остаемся стабильными в наших предложениях помощи в области безопасности. Вы видели пакет, который мы только что анонсировали. В ближайшие пару недель будет еще один примерно по тому же графику и примерно такого же масштаба, как мы делали в течение последних нескольких недель и месяцев", – сказал он.
Салливан отметил, что не будет ослабления поддержки Штатами Украины или отклонения от частоты и интенсивности этой поддержки.
"Мы также консультируемся с Конгрессом по поводу получения дополнительных ресурсов, поскольку планируем следующий год. Я думаю, что здесь заложена некоторая бинарность. Зима рассматривается как: будут бои или не будет боев? Это ошибочный взгляд. Это больше касается решений, которые украинцам придется принимать в отношении скорости и темпа операций, а не того, будут ли они их вести или нет", – добавил он.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля Соединенные Штаты активно поддерживают Украину, регулярно предоставляя вооружение и финансовую помощь. В частности, в США приняли закон о ленд-лизе для Украины.
В Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".
В общей сложности, по данным Пентагона на 10 ноября, США выделили Украине помощи в области безопасности на сумму более $19,3 млрд с января 2021 года. С 2014 года США выделили Украине более $21,4 млрд на помощь в области безопасности, из которых более $18,6 млрд – с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля.