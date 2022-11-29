Генсек НАТО: Мы должны быть готовы к тому, что больше беженцев из Украины попадет Европу. Это жестокая война – идет преднамеренная атака РФ на важнейшие коммуникации

СМИ сообщали, что восточноевропейские страны готовятся к возможной новой волне украинских беженцев в связи с приближением зимы и ударами российских оккупантов по энергосистеме Украины Фото: EPA (архив)

Об этом 29 ноября на брифинге в Бухаресте (Румыния) перед встречей министров иностранных дел стран НАТО заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Текстовая версия трансляции выступления опубликована на сайте НАТО.

"Мы уже видели, как миллионы людей были вынуждены покинуть Украину. Многие из них пересекли границу с Румынией... И это как раз показывает, насколько своевременно и важно, что мы встречаемся здесь, в Румынии, на границе с Украиной. И, конечно же, мы должны быть готовы к тому, что больше беженцев попадет в остальную Европу. Это война. Это жестокая война. И идет преднамеренная атака на критические службы, отопление, свет, воду, газ", – сказал Столтенберг.

Генсек Альянса выразил убеждение, что у президента РФ Владимира Путина "ничего не получится" – "украинский народ, ВСУ, руководство Украины "не прогнутся".

"Но мы просто мобилизуемся еще больше, чтобы дать отпор, и, во всяком случае, эти жестокие нападения на критически важную гражданскую инфраструктуру только поощряют союзников по НАТО делать еще больше. Потому что нам нужно сделать так, чтобы Россия не победила, – отметил Столтенберг. – Потому что если президент Путин выиграет эту войну, посыл будет заключаться в том, что, когда авторитарные лидеры применяют грубую силу, когда они вторгаются в другую страну, когда они нарушают международное право, они могут достичь своих целей. Это было бы трагедией для Украины, но и сделало бы весь мир более опасным и уязвимым… Вот почему в интересах нашей безопасности продолжать поддерживать Украину".