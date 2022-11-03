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ВОЙНА В УКРАИНЕ

По данным ООН, уже 14 млн украинцев покинули дома из-за войны

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ООН прогнозирует увеличение потоков беженцев накануне зимы
ООН прогнозирует увеличение потоков беженцев накануне зимы
Фото: ЕРА

Полномасштабное вторжение России в Украину вынудило около 14 млн украинцев покинуть свои дома, что стало самым быстрым и масштабным перемещением людей за последние десятилетия. Об этом заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, выступая с обращением в Совете Безопасности ООН 2 ноября.

По его словам, украинцам предстоит пережить "одну из самых суровых зим в чрезвычайно сложных условиях". В стране продолжается разрушение гражданской инфраструктуры, которое сводит на нет усилия международной помощи, прогнозирует он.

"Гуманитарные организации активизировали свой ответ, но необходимо сделать гораздо больше, начиная с прекращения этой бессмысленной войны. К сожалению, мы видим обратное – разрушения, вызванные ударами по гражданской инфраструктуре. Это быстро превращает гуманитарную помощь в каплю в океане потребностей", – сказал Гранди.

Он заявил, что ООН "резко увеличила помощь". Но, учитывая "вероятный затяжной характер военной ситуации", организация готовится к дальнейшим перемещениям населения как внутри Украины, так и за ее пределами.

Контекст:

По данным ООН на 1 ноября, количество украинцев, выехавших за границу страны из-за вторжения РФ, составило 7,7 млн. Из них 4,5 млн получили статус временной защиты в странах ЕС и Великобритании.

Теги: ООН, беженцы, Совет Безопасности ООН, война России против Украины, Филиппо Гранди
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