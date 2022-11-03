По данным ООН, уже 14 млн украинцев покинули дома из-за войны

По его словам, украинцам предстоит пережить "одну из самых суровых зим в чрезвычайно сложных условиях". В стране продолжается разрушение гражданской инфраструктуры, которое сводит на нет усилия международной помощи, прогнозирует он.

"Гуманитарные организации активизировали свой ответ, но необходимо сделать гораздо больше, начиная с прекращения этой бессмысленной войны. К сожалению, мы видим обратное – разрушения, вызванные ударами по гражданской инфраструктуре. Это быстро превращает гуманитарную помощь в каплю в океане потребностей", – сказал Гранди.

Он заявил, что ООН "резко увеличила помощь". Но, учитывая "вероятный затяжной характер военной ситуации", организация готовится к дальнейшим перемещениям населения как внутри Украины, так и за ее пределами.