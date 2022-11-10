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Восточноевропейские страны готовятся к возможной новой волне украинских беженцев – Reuters

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Страны восточной Европы подготавливают к открытию центры приема украинских беженцев, а также пополняют запасы продовольствия
Страны восточной Европы подготавливают к открытию центры приема украинских беженцев, а также пополняют запасы продовольствия
Фото: depositphotos.com

Восточноевропейские страны готовятся к возможной новой волне украинских беженцев. Об этом говорится в опубликованном 9 ноября материале Reuters.

В ожидании очередного наплыва беженцев страны Восточной Европы подготавливают к открытию центры приема, а также пополняют запасы продовольствия. Рост вероятности такого сценария связан с приближением зимы и ударами российских оккупантов по энергосистеме Украины.

В Reuters отметили, что количество следующих на Запад украинских беженцев в конце весны сократилось. Осенью значительного роста их числа не произошло, однако благотворительные организации считают, что теперь ситуация изменится.

В частности, план действий правительства Словакии предусматривает возможный приток до 700 тыс. человек в течение трех месяцев.

Пресс-секретарь Венгерской реформатской церкви Жофия Добиш-Луски, неправительственной организации, работающей на границе, сказала, что после активизации российских бомбардировок количество прибывших украинцев на приграничную железнодорожную станцию Захонь увеличилось в 10 раз и составило около 300–500 человек в день.

В то же время она подчеркнула, что весной ежедневный показатель был на уровне 1000 человек.

Представитель мэрии польского Перемышля Витольд Волчик отметил, что в местном приемном центре сейчас находится всего несколько десятков человек из 4000, которые были там весной.

"Мы должны подготовиться к зиме, мы давно предполагали, что она может быть сложной, и мы должны быть готовы к новой волне беженцев", – сказал чиновник.

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил, что в его стране сейчас находятся 457 тыс. беженцев. По его словам, около пятой части зарегистрировавшихся для проживания в Европе украинцев вернулись в Украину. Однако он не исключает, что на зиму некоторые из них могут снова выехать в европейские страны.

Контекст:

По данным ООН на 1 ноября, количество украинцев, выехавших за границу страны из-за вторжения РФ, составило 7,7 млн. Из них 4,5 млн получили статус временной защиты в странах ЕС и Великобритании.

2 ноября верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что полномасштабное вторжение России в Украину вынудило около 14 млн украинцев покинуть свои дома, что стало самым быстрым и масштабным перемещением людей за последние десятилетия.

Теги: Украина, граница, беженцы, Европа, украинцы, война России против Украины
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