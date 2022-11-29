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Глава "Укрэнерго" об отключениях электричества: Мы не имеем права давать людям лишние ожидания

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Глава "Укрэнерго" отметил, что первоочередная задача вернуться к плановым отключениям
Глава "Укрэнерго" отметил, что первоочередная задача – вернуться к плановым отключениям
Фото: pixabay.com

Массированные ракетные удары российских оккупантов по энергетических объектах Украины привели к повреждению всех крупных тепло- и гидроэлектростанций. Об этом глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил НВ в интервью, которое было опубликовано 28 ноября.

"В течение семи ракетных атак от 10 октября были повреждены все крупные тепло- и гидроэлектростанции в Украине. Я не могу вдаваться в детали относительно последствий каждого конкретного удара. Но я хочу подчеркнуть – суть объединенной энергосистемы в том, что потребитель получает электроэнергию не только от ближайшей электростанции. Проблема, которую пытаются создать орки – сделать невозможным доставку электроэнергии из одних регионов в другие", – сказал он.

Глава "Укрэнерго" подчеркнул, что нужно быть готовым к следующим таким попыткам.

Журналист спросил, будут ли после атак на энергетику Украины больше и длиннее ограничения, связанные с потреблением электричества.

"Первоочередная задача – вернуться к плановым отключениям, чтобы люди могли планировать свою жизнь в условиях ограничений. Но мы не имеем права давать людям лишние ожидания. С каждой новой атакой держать ограничение дефицита в плановых графиках становится сложнее. К сожалению, сейчас у нас еще есть аварийные отключения, но они необходимы. Позволю себе сравнение с наложением раненому турникета при кровотечении – это больно и неприятно, но это спасает жизнь", – объяснил Кудрицкий.

Контекст:

Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября. В связи с этим по всей Украине начали вводить аварийные отключения электроэнергии, есть проблемы с водо- и теплоснабжением.

23 ноября РФ нанесла Последний массированный ракетный удар Россия нанесла 23 ноября. По данным Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.

По данным премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, на 29 ноября потребности Украины в электроэнергии покрываются на 70%.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, энергетика, Укрэнерго, электричество, электроэнергия, отключение света, обстрелы, война России против Украины, ограничения, инфраструктура, электростанция, энергосистема, Владимир Кудрицкий
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