Четыре общины Сумской области остались без электроснабжения из-за обстрелов России – ОВА

Об этом 29 ноября в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.
"Из-за вражеских обстрелов приграничья повреждены электролинии в четырех общинах Сумской области. Жители этих населенных пунктов остались без электроснабжения. А именно: в Ямпольской общине – 2676, Глуховской – семь, Краснопольской – 649, Белопольской – 64 абонента. На месте повреждений работают энергетики. Они стараются как можно быстрее вернуть питание", – написал руководитель ОВА.
Кроме того, оккупанты 29 ноября обстреляли из ствольной артиллерии Новослободскую общину, повредив два трактора и разрушив склад с зерном.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но российские военные ежедневно обстреливают Сумскую область с территории РФ.
Так, в течение дня 28 ноября оккупанты обстреляли территорию четырех общин, выпустив по приграничью Сумской области 129 мин, снарядов и другой взрывчатки.