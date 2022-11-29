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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Четыре общины Сумской области остались без электроснабжения из-за обстрелов России – ОВА

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Из-за вражеских обстрелов приграничья повреждены электролинии в четырех общинах Сумской области, отметил Живицкий
Из-за вражеских обстрелов приграничья повреждены электролинии в четырех общинах Сумской области, отметил Живицкий
Фото: Дмитро Живицький / Facebook

В результате обстрелов российскими оккупантами приграничья Сумской области без света остались жители четырех общин – Ямпольской, Глуховской, Краснопольской и Белопольской.

Об этом 29 ноября в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"Из-за вражеских обстрелов приграничья повреждены электролинии в четырех общинах Сумской области. Жители этих населенных пунктов остались без электроснабжения. А именно: в Ямпольской общине – 2676, Глуховской – семь, Краснопольской – 649, Белопольской – 64 абонента. На месте повреждений работают энергетики. Они стараются как можно быстрее вернуть питание", – написал руководитель ОВА.

https://www.facebook.com/Zhyvytskyy/posts/pfbid0M9c6S1keE6hLFX4vNTLTuDzbXK5RXdsBVvQegBbzkAA3rtbfh7de3fGJuf1zwKaWl

Кроме того, оккупанты 29 ноября обстреляли из ствольной артиллерии Новослободскую общину, повредив два трактора и разрушив склад с зерном.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но российские военные ежедневно обстреливают Сумскую область с территории РФ.

Так, в течение дня 28 ноября оккупанты обстреляли территорию четырех общин, выпустив по приграничью Сумской области 129 мин, снарядов и другой взрывчатки.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, Ямполь, электроснабжение, обстрелы, война России против Украины, Глухов, Сумская ОГА, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты, Краснополье
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