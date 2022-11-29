Четыре общины Сумской области остались без электроснабжения из-за обстрелов России – ОВА

Об этом 29 ноября в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"Из-за вражеских обстрелов приграничья повреждены электролинии в четырех общинах Сумской области. Жители этих населенных пунктов остались без электроснабжения. А именно: в Ямпольской общине – 2676, Глуховской – семь, Краснопольской – 649, Белопольской – 64 абонента. На месте повреждений работают энергетики. Они стараются как можно быстрее вернуть питание", – написал руководитель ОВА.

Кроме того, оккупанты 29 ноября обстреляли из ствольной артиллерии Новослободскую общину, повредив два трактора и разрушив склад с зерном.

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