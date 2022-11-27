Оккупанты ночью обстреляли Сумскую область из САУ – ОВА

По словам Живицкого, было зафиксировано 13 прилетов Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegram

"После 23.00 российские военные обстреляли из САУ окрестности одного из пограничных сел Середино-Будской общины", – написал Живицкий.

По его словам, было зафиксировано 13 прилетов.

По данным главы ОВА, обошлось без жертв.

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