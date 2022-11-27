Оккупанты ночью обстреляли Сумскую область из САУ – ОВА

"После 23.00 российские военные обстреляли из САУ окрестности одного из пограничных сел Середино-Будской общины", – написал Живицкий.
По его словам, было зафиксировано 13 прилетов.
По данным главы ОВА, обошлось без жертв.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но российские военные ежедневно обстреливают Сумскую область с территории РФ.