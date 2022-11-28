Россияне выпустили по приграничью Сумской области 129 мин и снарядов – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

По его словам, оккупанты выпустили по приграничью 129 мин, снарядов и другой взрывчатки.

"По Середино-Будской общине враг трижды совершил минометный обстрел. Было всего 30 прилетов. И еще два снаряда из артиллерии разорвались на нашей территории. После 16.00 по приграничью со стороны России были 60 выстрелов из гранатомета, а также автоматные и пулеметные очереди. А потом – еще пять прилетов из ствольной артиллерии. К счастью, во всех случаях – без разрушений", – написал Живицкий.

Еще 10 вражеских мин разорвались между Середино-Будской и Дружбовской общинами, продолжил руководитель Сумской ОВА. Обошлось без последствий, добавил Живицкий.

"Шалыгинская община: было два прилета из ствольной артиллерии по приграничью. Без повреждений, – отметил глава ОВА. – Глуховскую общину россияне обстреляли из ствольной артиллерии (20 прилетов). Без разрушений".

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