Оккупанты обстреляли из артиллерии приграничье Сумской области, повредили два трактора и разрушили склад с зерном – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.
По его словам, в одном из приграничных сел разорвались девять вражеских снарядов.
"Пострадало местное агропредприятие. Взрывы частично разрушили крыши и стены на трех складах с зерном. Также повреждены два трактора и три автомобиля. Прилеты были и рядом с админзданием. Там повреждены окна и электропровода", – написал Живицкий.
Люди в результате обстрелов оккупантами не пострадали, резюмировал глава Сумской ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но российские военные ежедневно обстреливают Сумскую область с территории РФ.
Так, в течение дня 28 ноября оккупанты обстреляли территорию четырех общин, выпустив по приграничью Сумской области 129 мин, снарядов и другой взрывчатки.