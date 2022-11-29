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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли из артиллерии приграничье Сумской области, повредили два трактора и разрушили склад с зерном – ОВА

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В одном из приграничных сел Новослободской общины разорвались девять вражеских снарядов, отметил Живицкий
В одном из приграничных сел Новослободской общины разорвались девять вражеских снарядов, отметил Живицкий
Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Российские оккупационные войска 29 ноября обстреляли из ствольной артиллерии Новослободскую общину Сумской области.

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

По его словам, в одном из приграничных сел разорвались девять вражеских снарядов.

"Пострадало местное агропредприятие. Взрывы частично разрушили крыши и стены на трех складах с зерном. Также повреждены два трактора и три автомобиля. Прилеты были и рядом с админзданием. Там повреждены окна и электропровода", – написал Живицкий.

Люди в результате обстрелов оккупантами не пострадали, резюмировал глава Сумской ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но российские военные ежедневно обстреливают Сумскую область с территории РФ.

Так, в течение дня 28 ноября оккупанты обстреляли территорию четырех общин, выпустив по приграничью Сумской области 129 мин, снарядов и другой взрывчатки.

Теги: Россия, Украина, автомобили, Сумская область, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, Сумская ОГА, взрывы, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты, зерно
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