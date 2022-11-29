Оккупанты обстреляли из артиллерии приграничье Сумской области, повредили два трактора и разрушили склад с зерном – ОВА

В одном из приграничных сел Новослободской общины разорвались девять вражеских снарядов, отметил Живицкий Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

По его словам, в одном из приграничных сел разорвались девять вражеских снарядов.

"Пострадало местное агропредприятие. Взрывы частично разрушили крыши и стены на трех складах с зерном. Также повреждены два трактора и три автомобиля. Прилеты были и рядом с админзданием. Там повреждены окна и электропровода", – написал Живицкий.

Люди в результате обстрелов оккупантами не пострадали, резюмировал глава Сумской ОВА.

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