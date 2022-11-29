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Аппаратуру Starlink и комплектующие для энергетики в Украину будут ввозить без пошлин и НДС – правительство

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Кабмин также освободил от НДС и пошлин товары для очистки воды
Кабмин также освободил от НДС и пошлин товары для очистки воды
Фото: kmu.gov.ua

На заседании Кабинета Министров 29 ноября принято решение внести в перечень товаров, которые поставляются на территорию Украины без уплаты пошлин и НДС, комплектующие для изготовления энергетического оборудования, очистки воды и средства спутникового интернета Starlink. Об этом сообщает сайт правительства.

Первый заместитель министра экономики Украины Денис Кудин отметил, что ранее от пошлин и НДС освободили импорт генераторов и энергетического оборудования, и "это решение делает такую продукцию дешевле примерно на 25%".

"Сегодня мы делаем еще один шаг. Чтобы украинские производители, которые собирают такую продукцию в Украине, не оказались в невыгодном положении, правительство дополнительно освободило запчасти для сборки генераторов и энергетического оборудования от НДС и пошлин. Таким образом, и производимая на внутреннем рынке продукция станет примерно на четверть дешевле", – объяснил он.

Контекст:

29 ноября стало известно, что компания Starlink повышает стоимость своих интернет-услуг украинцам с $60 до $75.

Таким спутниковым интернетом планируют обеспечить "пункты несокрушимости", которые работают в Украине.

Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября. В связи с этим по всей Украине начали вводить аварийные отключения электроэнергии, есть проблемы с водо- и теплоснабжением.

По данным премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, на 29 ноября потребности Украины в электроэнергии покрываются на 70%.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: интернет, Кабинет Министров, экономика, энергетика, импорт, правительство, электроэнергия, НДС, пошлины, обстрелы, теплоснабжение, заседание, Starlink
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