Аппаратуру Starlink и комплектующие для энергетики в Украину будут ввозить без пошлин и НДС – правительство

Первый заместитель министра экономики Украины Денис Кудин отметил, что ранее от пошлин и НДС освободили импорт генераторов и энергетического оборудования, и "это решение делает такую продукцию дешевле примерно на 25%".
"Сегодня мы делаем еще один шаг. Чтобы украинские производители, которые собирают такую продукцию в Украине, не оказались в невыгодном положении, правительство дополнительно освободило запчасти для сборки генераторов и энергетического оборудования от НДС и пошлин. Таким образом, и производимая на внутреннем рынке продукция станет примерно на четверть дешевле", – объяснил он.
29 ноября стало известно, что компания Starlink повышает стоимость своих интернет-услуг украинцам с $60 до $75.
Таким спутниковым интернетом планируют обеспечить "пункты несокрушимости", которые работают в Украине.
Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября. В связи с этим по всей Украине начали вводить аварийные отключения электроэнергии, есть проблемы с водо- и теплоснабжением.
По данным премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, на 29 ноября потребности Украины в электроэнергии покрываются на 70%.