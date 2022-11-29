Аппаратуру Starlink и комплектующие для энергетики в Украину будут ввозить без пошлин и НДС – правительство

Кабмин также освободил от НДС и пошлин товары для очистки воды Фото: kmu.gov.ua

Первый заместитель министра экономики Украины Денис Кудин отметил, что ранее от пошлин и НДС освободили импорт генераторов и энергетического оборудования, и "это решение делает такую продукцию дешевле примерно на 25%".

"Сегодня мы делаем еще один шаг. Чтобы украинские производители, которые собирают такую продукцию в Украине, не оказались в невыгодном положении, правительство дополнительно освободило запчасти для сборки генераторов и энергетического оборудования от НДС и пошлин. Таким образом, и производимая на внутреннем рынке продукция станет примерно на четверть дешевле", – объяснил он.