Starlink повышает стоимость подписки для украинцев

"Ежемесячная стоимость услуги Starlink вырастет с $60 до $75. Новая цена будет действовать для вашей подписки от 29 декабря 2022 года. Если вы не хотите продлевать услугу, можете отменить ее в любой момент", – говорится в письме Starlink.
Мда pic.twitter.com/YsLRATT5OV— Pavlo Bondarenko (@bo_pavlo) November 29, 2022
В AIN напомнили, что 25 августа в Starlink решили снизить цену своих услуг для украинцев со $100 до $60 в месяц.
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину американский предприниматель Илон Маск предоставил терминалы Starlink, которые обеспечивают связью украинских военных и жителей деоккупированных населенных пунктов.
По данным Минцифры Украины на апрель, ежедневно у Starlink в Украине было около 150 тыс. активных пользователей.