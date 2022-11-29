Starlink повышает стоимость подписки для украинцев

25 августа в Starlink решили снизить цену своих услуг для украинцев со $100 до $60 в месяц Фото: depositphotos.com

"Ежемесячная стоимость услуги Starlink вырастет с $60 до $75. Новая цена будет действовать для вашей подписки от 29 декабря 2022 года. Если вы не хотите продлевать услугу, можете отменить ее в любой момент", – говорится в письме Starlink.

В AIN напомнили, что 25 августа в Starlink решили снизить цену своих услуг для украинцев со $100 до $60 в месяц.