В "пунктах несокрушимости" появятся Starlink – Федоров

По его словам, в Херсоне, где оккупанты при отступлении разрушили систему связи, открыто уже 20 точек публичной связи. Еще 40 планируют открыть в ближайшие неделю-две.
"Далее в области будут созданы такие точки с Wi-Fi. Ну и отдельно Офис президента работает вместе с ГСЧС над "пунктами несокрушимости" по всей стране. И там также впоследствии будут Starlink. Поэтому речь пойдет о тысячах публичных точек с Wi-Fi по всей стране", – сказал Федоров.
Он также сообщил, что министерство планирует купить еще несколько тысяч спутниковых терминалов к тем 22 тыс, которые Минцифры уже завезло в страну.
Министр отметил, что проблемы с работой Starlink, ранее наблюдавшиеся на временно оккупированных территориях и в зоне боевых действий, уже устранены.
"У нас прямая коммуникация с компанией SpaceX и прямая коммуникация с Илоном Маском. Несмотря на публичные дискуссии по финансированию, Маск и публично, и в нашей коммуникации заверил, что в любой ситуации Starlink будет работать, даже вопреки финансовым вопросам", – добавил он.
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Маск предоставил терминалы Starlink, которые обеспечивают связью украинских военных и жителей деоккупированных населенных пунктов.
В начале октября в Financial Times вышла статья о том, что украинские военнослужащие сообщают о перебоях в работе Starlink. Проблемы фиксировались якобы на юге Украины – в районе Херсонской и Запорожской областей, а также вдоль линии фронта в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.
14 октября стало известно, что компания SpaceX еще в сентябре сообщила министерству обороны США, что не будет больше оплачивать работу систем спутниковой связи Starlink в Украине. Сам Маск это подтвердил. Позже он решил продолжить финансирование своего интернета в Украине.