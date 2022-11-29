В "пунктах несокрушимости" появятся Starlink – Федоров

По его словам, в Херсоне, где оккупанты при отступлении разрушили систему связи, открыто уже 20 точек публичной связи. Еще 40 планируют открыть в ближайшие неделю-две.

"Далее в области будут созданы такие точки с Wi-Fi. Ну и отдельно Офис президента работает вместе с ГСЧС над "пунктами несокрушимости" по всей стране. И там также впоследствии будут Starlink. Поэтому речь пойдет о тысячах публичных точек с Wi-Fi по всей стране", – сказал Федоров.

Он также сообщил, что министерство планирует купить еще несколько тысяч спутниковых терминалов к тем 22 тыс, которые Минцифры уже завезло в страну.

Министр отметил, что проблемы с работой Starlink, ранее наблюдавшиеся на временно оккупированных территориях и в зоне боевых действий, уже устранены.

"У нас прямая коммуникация с компанией SpaceX и прямая коммуникация с Илоном Маском. Несмотря на публичные дискуссии по финансированию, Маск и публично, и в нашей коммуникации заверил, что в любой ситуации Starlink будет работать, даже вопреки финансовым вопросам", – добавил он.