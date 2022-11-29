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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В "пунктах несокрушимости" появятся Starlink – Федоров

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Минцифры планирует купить еще несколько тысяч спутниковых терминалов
Минцифры планирует купить еще несколько тысяч спутниковых терминалов
Фото: FEDOROV / Telegram

Терминалы спутниковой связи Starlink должны скоро появиться в "пунктах несокрушимости". Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина", опубликованном 29 ноября.

По его словам, в Херсоне, где оккупанты при отступлении разрушили систему связи, открыто уже 20 точек публичной связи. Еще 40 планируют открыть в ближайшие неделю-две.

"Далее в области будут созданы такие точки с Wi-Fi. Ну и отдельно Офис президента работает вместе с ГСЧС над "пунктами несокрушимости" по всей стране. И там также впоследствии будут Starlink. Поэтому речь пойдет о тысячах публичных точек с Wi-Fi по всей стране", – сказал Федоров.

Он также сообщил, что министерство планирует купить еще несколько тысяч спутниковых терминалов к тем 22 тыс, которые Минцифры уже завезло в страну.

Министр отметил, что проблемы с работой Starlink, ранее наблюдавшиеся на временно оккупированных территориях и в зоне боевых действий, уже устранены.

"У нас прямая коммуникация с компанией SpaceX и прямая коммуникация с Илоном Маском. Несмотря на публичные дискуссии по финансированию, Маск и публично, и в нашей коммуникации заверил, что в любой ситуации Starlink будет работать, даже вопреки финансовым вопросам", – добавил он.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Маск предоставил терминалы Starlink, которые обеспечивают связью украинских военных и жителей деоккупированных населенных пунктов.

В начале октября в Financial Times вышла статья о том, что украинские военнослужащие сообщают о перебоях в работе Starlink. Проблемы фиксировались якобы на юге Украины – в районе Херсонской и Запорожской областей, а также вдоль линии фронта в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

14 октября стало известно, что компания SpaceX еще в сентябре сообщила министерству обороны США, что не будет больше оплачивать работу систем спутниковой связи Starlink в Украине. Сам Маск это подтвердил. Позже он решил продолжить финансирование своего интернета в Украине.

Теги: интернет, Херсон, Илон Маск, Михаил Федоров, Starlink, Минцифры
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