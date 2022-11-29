"Укрзалізниця" не будет отменять поезда в случае новых блэкаутов – глава компании

"Мы не отменяем ни единого поезда, и мы едем. Все наши вокзалы освещены, на всех вокзалах есть тепло, связь и электроэнергия. Так будем работать и дальше", – сказал он.

Камышин отметил, что задержки поездов – неизбежное последствие любого блэкаута.

"Но мы едем, не отменяем ни одного поезда, продолжаем ехать", – заявил глава компании.