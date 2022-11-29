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"Укрзалізниця" не будет отменять поезда в случае новых блэкаутов – глава компании

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Камышин отметил, что задержки поездов неизбежное последствие любого блэкаута
Камышин отметил, что задержки поездов – неизбежное последствие любого блэкаута
Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

В случае новых блэкаутов "Укрзалізниця" не будет отменять поезда. Об этом сообщил глава правления компании Александр Камышин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах "Инфраструктурного дня", организованного Европейской бизнес-ассоциацией 29 ноября в Киеве.

"Мы не отменяем ни единого поезда, и мы едем. Все наши вокзалы освещены, на всех вокзалах есть тепло, связь и электроэнергия. Так будем работать и дальше", – сказал он.

Камышин отметил, что задержки поездов – неизбежное последствие любого блэкаута.

"Но мы едем, не отменяем ни одного поезда, продолжаем ехать", – заявил глава компании.

Контекст:

После массированной ракетной атаки россиян 23 ноября и блэкаута в Украине большая часть сети "Укрзалізниці" была обесточена, значительная часть поездов опаздывала.

Камышин сообщал, что из-за блэкаута после массированной ракетной атаки РФ только 37% поездов 24 ноября доехали вовремяОн попросил прощения у пассажиров и всех, кому эти задержки доставили неудобства.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Укрзалізниця, железная дорога, отключение света, поезда, веерные отключения, Камышин
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