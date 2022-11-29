"Укрзалізниця" не будет отменять поезда в случае новых блэкаутов – глава компании

"Мы не отменяем ни единого поезда, и мы едем. Все наши вокзалы освещены, на всех вокзалах есть тепло, связь и электроэнергия. Так будем работать и дальше", – сказал он.
Камышин отметил, что задержки поездов – неизбежное последствие любого блэкаута.
"Но мы едем, не отменяем ни одного поезда, продолжаем ехать", – заявил глава компании.
После массированной ракетной атаки россиян 23 ноября и блэкаута в Украине большая часть сети "Укрзалізниці" была обесточена, значительная часть поездов опаздывала.
Камышин сообщал, что из-за блэкаута после массированной ракетной атаки РФ только 37% поездов 24 ноября доехали вовремя. Он попросил прощения у пассажиров и всех, кому эти задержки доставили неудобства.