"Укрзалізниця" возобновила железнодорожное сообщение с Кошице. Билеты уже доступны

Ежедневно будут курсировать поезд из Кошице в Мукачево – отправление в 8.46, прибытие в 14.00. Обратно из Мукачево поезд будет отправляться в 14.48 и прибывать в Кошице в 18.17.

Также из Кошице поезд будет отправляться в 11.46, а прибывать в Мукачево – в 16.53. Обратно из Мукачево поезд отправится в 18.16 и прибудет в Кошице в 21.33.

"Поезда будут проходить через станцию Чоп: в направлении Мукачево – в 12.00 и 14.51, в направлении Кошице – в 16.13 и 19.26. Это позволит пассажирам из разных уголков страны удобно пересесть на поезда из/в Кошице", – говорится в сообщении.

В "Укрзалізниці" отметили, что билеты на поезда уже доступны в кассах вокзалов. Рейс станет 13-м международным железнодорожным сообщением для украинцев.