Обеспечено 73% потребления электроэнергии в Украине, мощность генерации постепенно растет – "Укрэнерго"

Дефицит в энергосистеме – следствие семи волн ракетных ударов россиян по энергетической инфраструктуре страны, отметили в "Укрэнерго" Фото: depositphotos.com

"Дефицит мощности составляет 27%. Постепенно растет мощность генерации, что позволит несколько снизить дефицит в энергосистеме", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что все операторы системы распределения (облэнерго) получили лимиты потребления по каждой области. Их превышение приводит к необходимости применения аварийных отключений во избежание перегрузки сетей и обеспечения баланса в энергосистеме.

"Отмечаем, что общий дефицит в энергосистеме – следствие семи волн ракетных ударов россиян по энергетической инфраструктуре страны", – подчеркнули в "Укрэнерго".

Компания напомнила, что экономное использование электроэнергии позволит меньше применять ограничения, направленные на предупреждение аварий, а также позволит энергетикам сосредоточиться на ремонтах поврежденных объектов, которые усложняются с каждой последующей ракетной атакой.

Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. На вечер следующего дня дефицит электроэнергии составлял 50%, к утру 26 ноября он снизился до 30%, а к утру 27-го – до 20%. Утром 28 ноября дефицит резко вырос до 27%.

До этой атаки дефицит в энергосистеме составлял 15–20%, сообщали в "Укрэнерго".