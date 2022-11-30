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В Киеве из заблокированного лифта спасатели достали женщину, у которой начались роды – ГСЧС

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Женщина застряла между пятым и шестым этажами, отметили в ГСЧС
Женщина застряла между пятым и шестым этажами, отметили в ГСЧС
Фото: КИЇВ ЛІФТ / Facebook (архив)

28 ноября в лифте девятиэтажного жилого дома в Киеве застряла беременная женщина, проинформировало в Fаcebook столичное подразделение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"В 18.42 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о том, что в лифте девятиэтажного жилого дома по улице Симиренко, 13 в Святошинском районе столицы застряла беременная женщина, у которой начались роды", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что женщина 1992 года рождения находилась в заблокированном лифте между пятым и шестым этажами.

"С помощью шанцевого инструмента спасатели открыли дверь лифта, достали ее и передали медикам для транспортировки в роддом", – объяснили в ГСЧС.

https://www.facebook.com/DSNSKyiv/posts/pfbid0fwJc4EVsVpm3rdmwLrCs9MWAA3k9kjuFCwbe7K48Euv5G9DcaYH4NrVsLkhtA86Dl

Контекст:

Инциденты с лифтами происходят на фоне отключений электричества в связи с массированными ракетными обстрелами российскими оккупантами украинских объектов энергетики.

В частности, в середине ноября в Киеве на проспекте Николая Бажана во время отключений электричества 60-летний мужчина упал в шахту лифта жилого дома при попытке выбраться самостоятельно.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Киев, ГСЧС, энергетика, электричество, роддом, спасатели, женщины, лифт, роды
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