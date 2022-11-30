В Киеве из заблокированного лифта спасатели достали женщину, у которой начались роды – ГСЧС

Женщина застряла между пятым и шестым этажами, отметили в ГСЧС Фото: КИЇВ ЛІФТ / Facebook (архив)

"В 18.42 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о том, что в лифте девятиэтажного жилого дома по улице Симиренко, 13 в Святошинском районе столицы застряла беременная женщина, у которой начались роды", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что женщина 1992 года рождения находилась в заблокированном лифте между пятым и шестым этажами.

"С помощью шанцевого инструмента спасатели открыли дверь лифта, достали ее и передали медикам для транспортировки в роддом", – объяснили в ГСЧС.