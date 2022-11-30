Кучеренко: В мороз надо успеть слить воду, теплоноситель, чтобы не полопались трубы и радиаторы. Иначе восстановление будет крайне затратным

"Приоритет – не потерять тепло. Особенно это актуально будет зимой. Потому что +3 – это одна ситуация, а -10... -15 – это другая ситуация. Сразу говорю, не пугая: при -10...-15 если пропадает тепло в многоквартирных домах, он будет держать температуру, по разным оценкам, 6–8–10 часов. Потом – риски замерзания внутридомовых сетей, радиаторов. Поэтому надо успеть слить воду, слить теплоноситель, чтобы не полопались трубы и радиаторы. Потому что тогда вообще восстановление будет крайне затратным и тяжелым", – подчеркнул собеседник.

По его словам, необходимо немедленно проверить готовность городских служб к такому развитию событий.

"Не верю, что жильцы сами могут даже во многих ОСББ. Ну дай бог, если там профессиональные управляющие, главы правления в этих ОСББ и они понимают, как быстро сливать систему. Но значительная часть домов в Киеве и по всей стране без ОСББ. В Киеве без ОСББ, я уверен, где-то 8,5 тысячи многоквартирных домов. Это две трети Киева. Понимаете? И там городские власти и управляющие компании – не знаю, хватит ли у них численности банально мастеров – понимаете? – чтобы одновременно сливать воду", – отметил Кучеренко.

Кучеренко: После последнего удара РФ произошли серьезные процессы в энергосистеме. Мы отсоединились от европейской системы, работали в изолированном режиме. Полный текст интервью

Он отметил, что для быстрого реагирования на кризисные ситуации нужен людской резерв – мастера.

"Будем надеяться... Я все-таки считаю, что тепло мы не потеряем, потому что некую минимальную электрику мы сохраним. Но люди тогда должны понимать, что приоритетом будет тепло, будет вода, потому что там должны работать свои насосные группы. Никакими там дизель-генераторами они не заменят. Там должно быть стабильное электроснабжение. То есть приоритетность в первую очередь жизнеспособности государства, города, инфраструктуры. И вот население со своим бытовым потреблением уходит на какой-то там четвертый-пятый приоритет. Извините, никого не хочу обидеть, но это так, чтобы выживать нормально и не потерять... Вот такие проблемы большого города", – сказал Кучеренко.

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