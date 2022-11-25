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25 ноября, 2022
 
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"Не ругательство, а констатация", "Лучше без света, но без вас". В тренды Twitter попал хештег "й...бана русня"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября
Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября
Фото: depositphotos.com

После последнего массированного ракетного обстрела украинских инфраструктурных объектов российскими оккупантами в тренды Twitter попал хештег #й...банарусня.

Интернет-издание "ГОРДОН" собрало самые яркие реакции украинцев на действия страны – спонсора терроризма России.

Некоторые пользователи сети фиксируют постоянно увеличивающийся рост публикаций с этим хештегом.

Так, 24 ноября их было около 1,6 тыс.

А уже 25 ноября превысило 2 тыс.

"По трендам у Twitter можно увидеть, как нас уже за...бала ...бана русня", – пишут украинцы.

Они также шутят о том, что у них появилось новое приветствие.

"Вода есть, но ледяная. И в квартире достаточно холодно. ...бана русня. Но ничего, лучше без света, но без вас", – написали в сети.

Украинцы также отреагировали на ситуацию мемами.

"Полтора суток без света, связи, воды и отопления. "Й...бана русня" в данном случае даже не ругательство, а ..бучая констатация фактов. Желаю всем причастным сдохнуть",– комментируют пользователи сети.

Некоторые украинские компании по этому хештегу предоставляют 200 минут бесплатной зарядки гаджетов.

https://www.facebook.com/gorodnya/posts/pfbid02RwekQcDBDvygYtfTAoxJxVG7urLzVKA3EDiv7n7zM2kase2NkJhWLXreAG6cRenZl

Контекст:

Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября.

В результате обстрелов 23 ноября, по данным украинского МВД, погибли минимум 10 человек. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях.

Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.

Теги: Россия, терроризм, Twitter, отключение света, война России против Украины, гаджеты, инфраструктура, теплоснабжение, хештег
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