"Не ругательство, а констатация", "Лучше без света, но без вас". В тренды Twitter попал хештег "й...бана русня"

Интернет-издание "ГОРДОН" собрало самые яркие реакции украинцев на действия страны – спонсора терроризма России.

Некоторые пользователи сети фиксируют постоянно увеличивающийся рост публикаций с этим хештегом.

Так, 24 ноября их было около 1,6 тыс.

А уже 25 ноября превысило 2 тыс.

Воісниту йобана русня pic.twitter.com/xyPnOxe06o — Jane Cthulhu * (@janecthulhu) November 25, 2022

"По трендам у Twitter можно увидеть, как нас уже за...бала ...бана русня", – пишут украинцы.

По трендам у Твіттері можна побачити як нас вже заєбала йобана русня! pic.twitter.com/KugFyumtFN — Arsen Puchkov (@Arseeenn) November 25, 2022

Они также шутят о том, что у них появилось новое приветствие.

Нове привітання в українців:

- йобана русня!

- навіки йобана! — * Дід Грібубля * (@dobermanko_) November 24, 2022

"Вода есть, но ледяная. И в квартире достаточно холодно. ...бана русня. Но ничего, лучше без света, но без вас", – написали в сети.

вода є, але льодяна. і в квартирі досить-таки холодно



ЙОБАНА РУСНЯ

але нічого, краще без світла, але без вас. — keppler * ‍ * втомлений данька (@ekplrr) November 25, 2022

Украинцы также отреагировали на ситуацию мемами.

Йобана русня, шо з їбалом? pic.twitter.com/oRFjCGu8Tx — Aliev Eldar * (@aliev_aliev) November 25, 2022

"Полтора суток без света, связи, воды и отопления. "Й...бана русня" в данном случае даже не ругательство, а ..бучая констатация фактов. Желаю всем причастным сдохнуть",– комментируют пользователи сети.

полтора суток без света, связи, воды и отопления. йобана русня в данном случае даже не ругательство, а ебучая констатация фактов. желаю всем причастным сдохнуть * — no_one (@furrr_renard) November 24, 2022

Некоторые украинские компании по этому хештегу предоставляют 200 минут бесплатной зарядки гаджетов.