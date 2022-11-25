"Не ругательство, а констатация", "Лучше без света, но без вас". В тренды Twitter попал хештег "й...бана русня"

Интернет-издание "ГОРДОН" собрало самые яркие реакции украинцев на действия страны – спонсора терроризма России.
Некоторые пользователи сети фиксируют постоянно увеличивающийся рост публикаций с этим хештегом.
Так, 24 ноября их было около 1,6 тыс.
йобана русня pic.twitter.com/9xBDDKtdnC— рїчка * (@mykozai) November 24, 2022
А уже 25 ноября превысило 2 тыс.
Воісниту йобана русня pic.twitter.com/xyPnOxe06o— Jane Cthulhu * (@janecthulhu) November 25, 2022
"По трендам у Twitter можно увидеть, как нас уже за...бала ...бана русня", – пишут украинцы.
По трендам у Твіттері можна побачити як нас вже заєбала йобана русня! pic.twitter.com/KugFyumtFN— Arsen Puchkov (@Arseeenn) November 25, 2022
Они также шутят о том, что у них появилось новое приветствие.
Нове привітання в українців:— * Дід Грібубля * (@dobermanko_) November 24, 2022
- йобана русня!
- навіки йобана!
"Вода есть, но ледяная. И в квартире достаточно холодно. ...бана русня. Но ничего, лучше без света, но без вас", – написали в сети.
вода є, але льодяна. і в квартирі досить-таки холодно— keppler * * втомлений данька (@ekplrr) November 25, 2022
ЙОБАНА РУСНЯ
але нічого, краще без світла, але без вас.
Украинцы также отреагировали на ситуацию мемами.
Йобана русня, шо з їбалом? pic.twitter.com/oRFjCGu8Tx— Aliev Eldar * (@aliev_aliev) November 25, 2022
"Полтора суток без света, связи, воды и отопления. "Й...бана русня" в данном случае даже не ругательство, а ..бучая констатация фактов. Желаю всем причастным сдохнуть",– комментируют пользователи сети.
полтора суток без света, связи, воды и отопления. йобана русня в данном случае даже не ругательство, а ебучая констатация фактов. желаю всем причастным сдохнуть *— no_one (@furrr_renard) November 24, 2022
Некоторые украинские компании по этому хештегу предоставляют 200 минут бесплатной зарядки гаджетов.
Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября.
В результате обстрелов 23 ноября, по данным украинского МВД, погибли минимум 10 человек. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях.
Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране.
По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.