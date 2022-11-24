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24 ноября, 2022
 
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Бедняков рассказал, как украинская семья после ракетных обстрелов искала, где зарядить ингалятор для своей маленькой дочери

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Бедняков о стране спонсоре терроризма РФ: Это на всю жизнь. Не отмыться
Бедняков о стране спонсоре – терроризма РФ: Это на всю жизнь. Не отмыться
Фото: biedniakov / Instagram

Украинский блогер и журналист Андрей Бедняков 24 ноября разместил в Instagram фото украинского волонтера Натальи Маринюк, которое она сделала во время отключений света на одной из украинских заправок.

"Это Киев. Ноябрь 2022 года. Это заправка. Семья попросила розетку для девочки с ингалятором", – прокомментировал снимок Бедняков. 

Ведущий напомнил, что такая ситуация сложилась из-за того, что страна – спонсор терроризма Россия продолжает ракетные удары по критически важной инфраструктуре Украины. 

"Это на всю жизнь. Не отмыться", – подчеркнул Бедняков.

Контекст:

Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября.

В результате обстрелов 23 ноября, по данным украинского МВД, погибли минимум 10 человек. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях. Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.

Теги: электричество, ВСУ, обстрелы, удары, Андрей Бедняков, ракета, инфраструктура, теплоснабжение, энергосистема, девочка
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