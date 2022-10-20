Бедняков во второй раз стал отцом и показал фото новорожденного сына

Бедняков и Короткая поженились в августе 2014 года в Киеве Фото: biedniakov / Instagram

"Добро пожаловать, козак. Такая у меня традиция – пропустить появление детей. Извини, что я далеко, но делаю все, чтобы тебе не было потом стыдно смотреть в глаза отцу", – написал Бедняков.

Он также поблагодарил свою жену и коллегу Анастасию Короткую за рождение сына, назвав ее лучшей матерью.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Andrii Biedniakov (@biedniakov)