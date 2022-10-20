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20 октября, 2022
 
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Бедняков во второй раз стал отцом и показал фото новорожденного сына

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Бедняков и Короткая поженились в августе 2014 года в Киеве
Бедняков и Короткая поженились в августе 2014 года в Киеве
Фото: biedniakov / Instagram

Украинский блогер и журналист Андрей Бедняков во второй раз стал отцом. Об этом он сообщил 20 октября в Instagram, опубликовав первое фото новорожденного сына. На снимке запечатлена ступня ребенка.

"Добро пожаловать, козак. Такая у меня традиция – пропустить появление детей. Извини, что я далеко, но делаю все, чтобы тебе не было потом стыдно смотреть в глаза отцу", –  написал Бедняков.

Он также поблагодарил свою жену и коллегу Анастасию Короткую за рождение сына, назвав ее лучшей матерью.

Контекст:

Бедняков и Короткая – коллеги по проекту "Орел и решка". Они поженились в августе 2014 года в Киеве. В ноябре 2015 года у пары родилась дочь.

О том, что у них вскоре родится сын, Короткая сообщила в начале сентября 2022 года.

Теги: война, дети, беременность, семья, Андрей Бедняков
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