Бедняков во второй раз стал отцом и показал фото новорожденного сына

"Добро пожаловать, козак. Такая у меня традиция – пропустить появление детей. Извини, что я далеко, но делаю все, чтобы тебе не было потом стыдно смотреть в глаза отцу", – написал Бедняков.
Он также поблагодарил свою жену и коллегу Анастасию Короткую за рождение сына, назвав ее лучшей матерью.
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Бедняков и Короткая – коллеги по проекту "Орел и решка". Они поженились в августе 2014 года в Киеве. В ноябре 2015 года у пары родилась дочь.
О том, что у них вскоре родится сын, Короткая сообщила в начале сентября 2022 года.