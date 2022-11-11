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12 ноября, 2022
 
Новости

Бедняков высмеял военных РФ, убегающих на левый берег Днепра

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Бедняков поднял на смех российских оккупантов
Бедняков поднял на смех российских оккупантов
Фото: biedniakov / Instagram

Украинский телеведущий Андрей Бедняков 11 ноября в своем Instagram высмеял российских оккупантов, бегущих из Херсона на левый берег Днепра.

Он разместил в Insta Stories забавный мем.

"Все норм. Это маневр. Я просто перехожу на левый берег ринга", – подписал картинку Бедняков.

Скриншот: biedniakov / Instagram
Скриншот: biedniakov / Instagram

Контекст:

Бедняков родился в Мариуполе Донецкой области.

13 марта он сообщил, что в осажденном российскими оккупантами городе остаются его близкие и друзья. 22 марта ведущий рассказал, что его сестре удалось выйти на связь, а 4 апреля его мать и сестра смогли выбраться из оккупированного города. Спустя два дня после этого его матери не стало.

Бедняков с первых дней войны пишет о российской агрессии против Украины на своей странице в Instagram, где у него 1,8 млн подписчиков.

Теги: война России против Украины, Андрей Бедняков, российские оккупанты
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