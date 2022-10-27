Бедняков поделился с подписчиками своей мечтой

На фото, которое он выложил, изображено расписание поездов. Маршруты проложены в Симферополь, Херсон, Луганск, Мариуполь и другие оккупированные российскими войсками украинские города. Есть и направление "Киев – Победа".

"И тут я точно возьму постельное белье, чай в алюминиевом подстаканнике и вафли "Артек", – подписал фото Бедняков.

Скриншот: biedniakov / Instagram