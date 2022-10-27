Бедняков поделился с подписчиками своей мечтой

На фото, которое он выложил, изображено расписание поездов. Маршруты проложены в Симферополь, Херсон, Луганск, Мариуполь и другие оккупированные российскими войсками украинские города. Есть и направление "Киев – Победа".
"И тут я точно возьму постельное белье, чай в алюминиевом подстаканнике и вафли "Артек", – подписал фото Бедняков.
Бедняков родился в Мариуполе Донецкой области.
13 марта он сообщил, что в осажденном российскими оккупантами городе остаются его близкие и друзья. 22 марта ведущий рассказал, что его сестре удалось выйти на связь, а 4 апреля его мать и сестра смогли выбраться из оккупированного города. Спустя два дня после этого его матери не стало.
Бедняков с первых дней войны пишет о российской агрессии против Украины на своей странице в Instagram, где у него 1,8 млн подписчиков.