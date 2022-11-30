В КГГА на случай ЧС из-за атак РФ обязали обслуживающие компании слить воду в отопительных системах домов при -3 °C и ниже

Об этом 29 ноября сообщается в Facebook КГГА.
"В связи с существенным похолоданием, на случай возникновения чрезвычайной ситуации в результате вражеских атак каждая обслуживающая компания должна быть готова в немедленном порядке принять технические меры, чтобы не позволить домовой системе теплоснабжения выйти из строя или заморозиться в случае временного аварийного отключения тепла", – говорится в сообщении.
В частности, если произойдет ЧС, то на период ремонтных работ, необходимых для возобновления поставок тепла, ответственные лица обслуживающей компании "обязаны сдренировать воду в отопительных системах, при условии, когда температура опустилась до -3 и ниже градусов по Цельсию".
Последний массированный ракетный обстрел Украины российскими оккупантами произошел 23 ноября. По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.
По всей Украине начали вводить аварийные отключения электроэнергии, есть проблемы с водо- и теплоснабжением.
В столице через сутки после прилета водоснабжение было восстановлено во всех районах, утром 26 ноября – фактически все дома Киева уже были с теплом, сообщал мэр Виталий Кличко.
В МВД Украины считают, что Россия может начать массированную атаку на Украину в любой момент.