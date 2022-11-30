В КГГА на случай ЧС из-за атак РФ обязали обслуживающие компании слить воду в отопительных системах домов при -3 °C и ниже

На случай возникновения ЧС в результате вражеских атак каждая обслуживающая компания должна быть готова в немедленном порядке принять технические меры, отметили в КГГА Фото: depositphotos.com

Об этом 29 ноября сообщается в Facebook КГГА.

"В связи с существенным похолоданием, на случай возникновения чрезвычайной ситуации в результате вражеских атак каждая обслуживающая компания должна быть готова в немедленном порядке принять технические меры, чтобы не позволить домовой системе теплоснабжения выйти из строя или заморозиться в случае временного аварийного отключения тепла", – говорится в сообщении.

В частности, если произойдет ЧС, то на период ремонтных работ, необходимых для возобновления поставок тепла, ответственные лица обслуживающей компании "обязаны сдренировать воду в отопительных системах, при условии, когда температура опустилась до -3 и ниже градусов по Цельсию".