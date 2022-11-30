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В КГГА на случай ЧС из-за атак РФ обязали обслуживающие компании слить воду в отопительных системах домов при -3 °C и ниже

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На случай возникновения ЧС в результате вражеских атак каждая обслуживающая компания должна быть готова в немедленном порядке принять технические меры, отметили в КГГА
На случай возникновения ЧС в результате вражеских атак каждая обслуживающая компания должна быть готова в немедленном порядке принять технические меры, отметили в КГГА
Фото: depositphotos.com

В Киевской городской госадминистрации (КГГА) призвали организации, которые обслуживают дома с централизованной системой теплоснабжения, в случае чрезвычайной ситуации в столице слить воду из отопительных систем, если температура опустится до -3 °C и ниже.

Об этом 29 ноября сообщается в Facebook КГГА.

"В связи с существенным похолоданием, на случай возникновения чрезвычайной ситуации в результате вражеских атак каждая обслуживающая компания должна быть готова в немедленном порядке принять технические меры, чтобы не позволить домовой системе теплоснабжения выйти из строя или заморозиться в случае временного аварийного отключения тепла", – говорится в сообщении.

В частности, если произойдет ЧС, то на период ремонтных работ, необходимых для возобновления поставок тепла, ответственные лица обслуживающей компании "обязаны сдренировать воду в отопительных системах, при условии, когда температура опустилась до -3 и ниже градусов по Цельсию".

https://www.facebook.com/kyivcity.gov.ua/posts/pfbid02Mj2KY3SciTw4ow47tmrzRcDLCw64dHKx72LjDRCX3nTwTJwFUW1nWsaPyHpc1hh7l

Контекст:

Последний массированный ракетный обстрел Украины российскими оккупантами произошел 23 ноября. По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.

По всей Украине начали вводить аварийные отключения электроэнергии, есть проблемы с водо- и теплоснабжением.

В столице через сутки после прилета водоснабжение было восстановлено во всех районах, утром 26 ноября – фактически все дома Киева уже были с теплом, сообщал мэр Виталий Кличко.

В МВД Украины считают, что Россия может начать массированную атаку на Украину в любой момент.

Теги: Россия, Киев, Украина, КГГА, авария, похолодание, обстрелы, температура, теплоснабжение
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