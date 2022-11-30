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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оборудование для ремонта высоковольтных станций и энергосистем. В Госдепе рассказали детали о новом пакете срочной помощи США Украине

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В Госдепе сообщили, что сейчас завершается закупка оборудования для ремонтов на $10,6 млн
В Госдепе сообщили, что сейчас завершается закупка оборудования для ремонтов на $10,6 млн
Фото: depositphotos.com

В 2022 году США выделили на помощь Украине около $32 млрд, включая $145 млн на ремонт, обслуживание и укрепление энергетического сектора страны в условиях продолжающихся обстрелов со стороны РФ. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США, опубликованном 29 ноября.

В Госдепе сообщили вчера, что США в срочном порядке предоставят Украине электросетевое оборудование на $53 млн.

Речь о трансформаторах, автоматических выключателях,  ограничителях перенапряжения, разъединителях, транспортные средства и другом оборудовании. 

"Эта новая помощь является дополнением к $55 млн в рамках чрезвычайной поддержки энергетического сектора для генераторов и другого оборудования, чтобы помочь восстановить аварийное электро- и теплоснабжение местных муниципалитетов, пострадавших от атак России на энергосистему Украины. Мы продолжим поиск дополнительной поддержки с союзниками и партнерами, и мы также помогаем разработать долгосрочные решения для восстановления и ремонта энергосистемы, наряду с нашей помощью Украине в ее усилиях по продвижению энергетического перехода и созданию энергетической системы, свободной от российской энергии", – подчеркнули в Госдепе.

Согласно релизу, в рамках программы USAID США предоставляют Украине помощь на $80 млн. Речь об обеспечении "высокоприоритетных потребностей в закупках для энергетического сектора, сосредоточенных на таких областях, как аварийное производство электроэнергии, ремонт электрических систем, природный газ и отопление".

США в рамках этой программы уже закупили и предоставили Украине помощь на сумму около $23 млн. 

"Эта поддержка включает генераторы; средства первой помощи и бронежилеты для работников коммунальных служб; мобильные котельные; километры трубопроводов и сопутствующего оборудования для теплосетей", – говорится в релизе. 

Сейчас завершается закупка электрооборудования на $10,6 млн для восстановления высоковольтных подстанций, а также тяжелого оборудования для ремонта энергосистем в пяти общинах, отметили авторы сообщения.  

"Проводятся дополнительные закупки на сумму около $46 млн с ожидаемыми сроками поставки в 2023 году. Эти закупки направлены на предоставление мобильных котельных и сопутствующего оборудования, а также дополнительных ремонтных материалов для электроэнергетической системы. Мы ожидаем, что эта помощь позволит обеспечить теплом 7 млн гражданских лиц в 19 областях, начиная с конца этой зимы", – добавили в Госдепе. 

Контекст:

Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября. В связи с этим по всей Украине начали вводить аварийные отключения электроэнергии, есть проблемы с водо- и теплоснабжением.

Последний массированный ракетный удар Россия нанесла 23 ноября. По данным Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.

По данным премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, на 29 ноября потребности Украины в электроэнергии покрываются на 70%.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Украина, Госдепартамент США, помощь, электроэнергия, обстрелы, инфраструктура, теплоснабжение, энергосистема
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