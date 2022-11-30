Оборудование для ремонта высоковольтных станций и энергосистем. В Госдепе рассказали детали о новом пакете срочной помощи США Украине

В Госдепе сообщили, что сейчас завершается закупка оборудования для ремонтов на $10,6 млн Фото: depositphotos.com

В Госдепе сообщили вчера, что США в срочном порядке предоставят Украине электросетевое оборудование на $53 млн.

Речь о трансформаторах, автоматических выключателях, ограничителях перенапряжения, разъединителях, транспортные средства и другом оборудовании.

"Эта новая помощь является дополнением к $55 млн в рамках чрезвычайной поддержки энергетического сектора для генераторов и другого оборудования, чтобы помочь восстановить аварийное электро- и теплоснабжение местных муниципалитетов, пострадавших от атак России на энергосистему Украины. Мы продолжим поиск дополнительной поддержки с союзниками и партнерами, и мы также помогаем разработать долгосрочные решения для восстановления и ремонта энергосистемы, наряду с нашей помощью Украине в ее усилиях по продвижению энергетического перехода и созданию энергетической системы, свободной от российской энергии", – подчеркнули в Госдепе.

Согласно релизу, в рамках программы USAID США предоставляют Украине помощь на $80 млн. Речь об обеспечении "высокоприоритетных потребностей в закупках для энергетического сектора, сосредоточенных на таких областях, как аварийное производство электроэнергии, ремонт электрических систем, природный газ и отопление".

США в рамках этой программы уже закупили и предоставили Украине помощь на сумму около $23 млн.

"Эта поддержка включает генераторы; средства первой помощи и бронежилеты для работников коммунальных служб; мобильные котельные; километры трубопроводов и сопутствующего оборудования для теплосетей", – говорится в релизе.

Сейчас завершается закупка электрооборудования на $10,6 млн для восстановления высоковольтных подстанций, а также тяжелого оборудования для ремонта энергосистем в пяти общинах, отметили авторы сообщения.

"Проводятся дополнительные закупки на сумму около $46 млн с ожидаемыми сроками поставки в 2023 году. Эти закупки направлены на предоставление мобильных котельных и сопутствующего оборудования, а также дополнительных ремонтных материалов для электроэнергетической системы. Мы ожидаем, что эта помощь позволит обеспечить теплом 7 млн гражданских лиц в 19 областях, начиная с конца этой зимы", – добавили в Госдепе.