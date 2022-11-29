В Винницкой области разоблачили схему продажи автомобилей на 1,5 млн грн под видом гуманитарки

По данным следствия, двое братьев размещали объявления о продаже автомобилей. В Офисе отметили, что прибыль мужчины получали под видом уплаты взносов на банковский счет благотворительного фонда, который возглавлял один из мужчин.

Правоохранители изъяли автомобили на общую сумму 1,5 млн грн.

Двум мужчинам сообщили о подозрении в незаконном использовании с целью получения прибыли гуманитарной помощи в период действия военного положения (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины). Также им была избрана меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в 2 млн грн каждому.