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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Винницкой области разоблачили схему продажи автомобилей на 1,5 млн грн под видом гуманитарки

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Правоохранители изъяли автомобили в Винницкой области на общую сумму 1,5 млн грн
Правоохранители изъяли автомобили в Винницкой области на общую сумму 1,5 млн грн
Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

Прокуратура разоблачила двух жителей Винницкой области, которые организовали продажу авто, ввезенных на территорию Украины, как гуманитарную помощь для нужд ВСУ. Об этом сообщил 29 ноября в Telegram Офис генерального прокурора.

По данным следствия, двое братьев размещали объявления о продаже автомобилей. В Офисе отметили, что прибыль мужчины получали под видом уплаты взносов на банковский счет благотворительного фонда, который возглавлял один из мужчин.

Правоохранители изъяли автомобили на общую сумму 1,5 млн грн.

Двум мужчинам сообщили о подозрении в незаконном использовании с целью получения прибыли гуманитарной помощи в период действия военного положения (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины). Также им была избрана меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в 2 млн грн каждому.

Теги: Украина, автомобили, война, прокуратура, Винницкая область, следствие, помощь, гуманитарная помощь, правоохранители, ВСУ, война России против Украины, подозрение, автомобиль, мужчины, прокурор
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