СБУ сообщила о задержании в Одессе агента РФ, собиравшего данные об украинской ПВО

По информации СБУ, подозреваемый в первую очередь пытался обнаружить локации центров управления и системы противовоздушной обороны украинских войск.

"Полученные сведения передавал через "связного". Им оказался завербованный ФСБ представитель прокремлевского информагентства "Бел.ru", которое находится в Белгородской области России. Для коммуникации и передачи закрытых сведений использовали заранее отработанный анонимный Telegram-канал. Полученные сведения враг планировал применить для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским военным объектам", – говорится в релизе.

Агента задержали в ходе спецоперации в Одессе при попытке передачи информации РФ, заявляют в СБУ.

"Предложение" о сотрудничестве с оккупантами он получил через запрещенные соцсети, где неоднократно высказывался в поддержку вооруженной агрессии против Украины. Во время обысков по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли мобильные телефоны, с которых он контактировал с российской спецслужбой. Также в его доме обнаружили запрещенную в Украине коммунистическую символику и пропагандистские материалы в поддержку коммунистической партии России", – сказано в релизе.

Мужчине сообщили о подозрении, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.