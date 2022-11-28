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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ сообщила о задержании в Одессе агента РФ, собиравшего данные об украинской ПВО

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У задержанного нашли советскую символику
У задержанного нашли советскую символику
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Служба безопасности Украины задержала в Одессе агента, который передавал РФ информацию о расположении украинских войск. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-центром СБУ 28 ноября.

По информации СБУ, подозреваемый в первую очередь пытался обнаружить локации центров управления и системы противовоздушной обороны украинских войск.

"Полученные сведения передавал через "связного". Им оказался завербованный ФСБ представитель прокремлевского информагентства "Бел.ru", которое находится в Белгородской области России. Для коммуникации и передачи закрытых сведений использовали заранее отработанный анонимный Telegram-канал. Полученные сведения враг планировал применить для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским военным объектам", – говорится в релизе. 

Агента задержали в ходе спецоперации в Одессе при попытке передачи информации РФ, заявляют в СБУ.

"Предложение" о сотрудничестве с оккупантами он получил через запрещенные соцсети, где неоднократно высказывался в поддержку вооруженной агрессии против Украины. Во время обысков по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли мобильные телефоны, с которых он контактировал с российской спецслужбой. Также в его доме обнаружили запрещенную в Украине коммунистическую символику и пропагандистские материалы в поддержку коммунистической партии России", – сказано в релизе.

Мужчине сообщили о подозрении, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

26 ноября СБУ сообщала о задержании в Одессе агента ФСБ РФ, который на видеорегистратор снимал позиции сил обороны.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СБУ, Одесса, ПВО, спецслужбы, война России против Украины, задержание, Служба безопасности Украины
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