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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала в Одессе агента ФСБ РФ, который на видеорегистратор снимал позиции сил обороны. Ему грозит пожизненное заключение

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Фигуранта задержали при попытке передачи разведданных российским оккупантам
Фигуранта задержали при попытке передачи разведданных российским оккупантам
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала в Одессе российского агента, который собирал для оккупантов информацию о расположении подразделений сил обороны на южном направлении. Об этом 26 ноября в Telegram сообщила пресс-служба СБУ.

"Он скрыто собирал информацию о местах дислокации войск на территории региона. Прежде всего его интересовали разведданные относительно количества личного состава и военной техники, актуальные сведения относительно обороноспособности и боевой готовности военных объектов", – говорится в сообщении.

По данным следствия, предателем оказался местный житель, активный сторонник "русского мира". В СБУ отметили, что руководствовался он не только идеологическими мотивами, поскольку рассчитывал получить "должность" в оккупационной администрации в случае захвата региона противником.

В спецслужбе подчеркнули, что задержанный выезжал в разные районы Одессы и пригорода и визуально осматривал местность. Для фиксации военных объектов он использовал скрытый в салоне собственного автомобиля видеорегистратор. Собранную информацию хранил на карте памяти, которую планировал передать врагу.

Фигуранта задержали при попытке передачи разведданных российским оккупантам.

Во время обыска у него был обнаружен скрытый видеорегистратор и носители информации с доказательствами противоправной деятельности.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Ему грозит пожизненное заключение.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Россия, СБУ, Украина, Одесса, ФСБ, обыск, спецслужбы, война России против Украины, коллаборационизм
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