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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала в Киеве агента ФСБ РФ, который прибыл из Крыма для подготовки диверсий

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В ходе обыска по месту временного пребывания задержанного в Киеве правоохранители обнаружили у него российские паспорта
В ходе обыска по месту временного пребывания задержанного в Киеве правоохранители обнаружили у него российские паспорта
Фото: ssu.gov.ua

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила в Киеве агента ФСБ РФ, переброшенного в столицу из временно оккупированного Крыма. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба СБУ.

"Под видом посещения родственников он некоторое время находился в спящем режиме, а когда получил указание действовать – его задержала СБУ. Злоумышленник выполнял задачи российской спецслужбы по сбору разведданных о местах дислокации и маршрутах перемещения сил обороны в столичном регионе. Полученную информацию он должен был передавать агрессору для планирования и подготовки активных диверсий против украинских военных подразделений и правоохранительных органов", – говорится в сообщении.

По данным следствия, вражеским пособником оказался бывший сотрудник расформированной милиции, который после увольнения из рядов МВД в 2014 году остался в Севастополе. После захвата полуострова он перешел на сторону противника, за что получил назначение в созданное оккупантами местное "управление полиции РФ". Таким образом фигурант попал в поле зрения ФСБ, которое решило завербовать его для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Правоохранители установили, что вражеский агент прошел оперативно-боевую подготовку на базе учебных центров российской спецслужбы и ожидал дальнейшей переброски на подконтрольную украинским властям территорию. Такую команду он получил от ФСБ за месяц до полномасштабного вторжения России в Украину.

"Для выполнения враждебных задач предатель пытался сформировать разветвленную сеть осведомителей. Для этого использовал свои связи среди бывших правоохранителей и представителей криминальных кругов. Впрочем, реализовать преступные намерения ему не удалось. Сотрудники СБУ своевременно уличили его, задокументировали незаконные действия и задержали в результате многоэтапной спецоперации", – отметили в СБУ.

В ходе обыска по месту временного пребывания задержанного в Киеве правоохранители обнаружили: внутренний паспорт гражданина России и российский паспорт для выезда за границу, мобильный телефон с доказательствами законспирированной переписки с ФСБ через анонимный Telegram-канал, а также материалы, подтверждающие прохождение "спецкурса" на территории Крыма.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.

Теги: Россия, Киев, СБУ, Украина, ФСБ, обыск, контрразведка, диверсия, правоохранители, спецслужбы, спецоперация, подозрение
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