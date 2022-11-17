В Виннице контрразведка задержала "расконсервированного" российского агента – СБУ

Задержаному объявили о подозрении в госизмене, суд его арестовал Фото: ssu.gov.ua

"Контрразведка Службы безопасности разоблачила "расконсервированного" агента главного управления Генштаба из РФ (более известного как ГРУ) в ходе многоэтапной спецоперации в Винницкой области. Злоумышленник скрыто собирал информацию о местах дислокации и перемещении Сил обороны на территории региона", – говорится в сообщении.

Также он, по данным следствия, передавал стране-агрессору точные координаты стратегически важных объектов критической инфраструктуры и сооружений системы жизнеобеспечения.

"Именно по его "наводке" оккупанты планировали осуществить серию прицельных ракетных ударов по энергогенерирующим предприятиям области", – сообщили в СБУ.

Сотрудники спецслужбы задержали мужчину, чем "предотвратили попытку передачи в РФ координат украинского энергообъекта". По данным следствия, это – бывший советский военный, который в начале 90-х уволился из армии, после этого проживал в Винницкой области.

"По оперативным данным, уже тогда он был завербован представителями российской военной разведки, которые после распада СССР перевели его в "режим ожидания". В начале полномасштабного вторжения на него вышел кадровый сотрудник российского ГРУ и запросил "помощь" в проведении разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Предатель согласился на предложение, после чего получил вражеские задачи. Для их выполнения он скрыто наблюдал за украинскими объектами и осуществлял фото-, видеофиксацию. Полученные сведения передавал в РФ через заранее отработанный Telegram-канал в виде отметок на электронных картах с медиафайлами", – проинформировали в СБУ.

Во время обысков у задержаного нашли мобильный телефон с доказательствами переписок с российским "куратором".

Мужчине объявили о подозрении по ч. 2. ст. 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена в условиях военного положения). Он арестован.

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