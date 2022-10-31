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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине разоблачили агента РФ, готовившего убийства министра обороны, главы ГУР и других публичных лиц

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Агента задержали в Волынской области
Агента задержали в Волынской области
Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

Агента российских спецслужб будут судить за организацию заказных убийств в Украине. Об этом сообщил в Telegram Офис генерального прокурора.

Правоохранители установили, что житель Луганской области с 2014 года поддерживал вооруженную агрессию РФ против Украины и лично участвовал в боевых действиях на стороне страны-агрессора в рядах так называемой "народной милиции "ЛНР". После начала полномасштабного вторжения в Украину он находился на территории России. Там его завербовали представители Главного управления Генерального штаба вооруженных сил РФ.

Приблизительно в мае 2022 года мужчина получил от российских кураторов задачу подготовить заказное убийство гражданина Украины – руководителя одного из подразделений, воюющих против агрессора. Для этого он привлек исполнителя – киевлянина, который должен был следить за объектом и убить его из огнестрельного оружия.

Убийство руководителя боевого подразделения должно было стать "тестовой" задачей перед выполнением других заказных убийств политических и публичных лиц нашего государства – министра обороны Украины, руководителя ГУР Минобороны Украины, одного из руководителей "Национального корпуса" – в прошлом командира разведроты полка украинского военного подразделения "Азов", советника одного из министров и других.

За убийство каждого из них российские кураторы обещали вознаграждение от $100 тыс.

В августе по результатам многоэтапной спецоперации организатор был задержан на территории Волынской области. В настоящее время он находится под стражей.

Обвинительный акт по фактам государственной измены, подготовки заказного убийства, участия в не предусмотренных законом вооруженных формированиях и террористической организации направлен в Печерский районный суд Киева.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Луганская область, война России против Украины, ЛНР, Офис генпрокурора, ГУР Минобороны Украины
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