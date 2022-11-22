СБУ заявила о передаче в суд дела агента РФ, отправлявшего информацию террористу Гиркину

По информации спецслужбы, оба собирали разведданные о дислокации и перемещении украинских военных на восточном направлении. Они были задержаны в ходе спецопераций СБУ на территории Донецкой области.
"Среди задержанных – личный информатор российского террориста [Игоря] Стрелкова-Гиркина. На бывшего "министра обороны ДНР" он вышел из запрещенной соцсети "Одноклассники" после начала полномасштабного вторжения. Там он предложил Стрелкову свою помощь в войне против Украины", – говорится в сообщении.
По данным следствия, мужчина передавал врагам информацию о базировании и маршрутах перемещения подразделений ВСУ на территории Славянска, а также локации местных госучреждений и объектов критической инфраструктуры. Его задержали при попытке отправки агрессору оборонной информации.
Другой задержанный – житель поселка Клебан-Бык Донецкой области. По информации СБУ, после начала полномасштабной агрессии он был завербован представителем ФСБ и проводил разведывательно-подрывную деятельность в Краматорском районе.
"Вражеский агент пытался обнаружить колонны украинской военной техники и через анонимный мессенджер передать в РФ их геолокацию", – заявили в СБУ.
Следователи сообщили обоим о подозрениях по ч.ч. 2, 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия в Украину, движении или размещении ВСУ) Уголовного кодекса Украины.
В октябре 2022 года Гиркин заявил, что снова отправился воевать в Украину и находится в "действующей армии". Начальник ГУР МО генерал-майор Кирилл Буданов 18 октября заявил, что разведка располагает информацией об одном из местонахождений Гиркина, подтвердив его прибытие на временно оккупированную территорию Украины.
После сообщений российских пропагандистов о том, что Гиркин возобновляет участие в войне России против Украины, в соцсетях украинцев появились посты с объявлениями о вознаграждении за взятие его в плен. ГУР пообещало за Гиркина $100 тыс.
Гиркин родился в 1970 году в Москве. Участвовал в военных конфликтах в Приднестровье и Боснии, а также в двух чеченских кампаниях, увлекается военной реконструкцией. Во время войны в Чечне, по данным российских правозащитников, похищал и, возможно, имел отношение к убийству местных жителей.
По информации издания "Сноб", Гиркин с 1996-го по 2013 год был сотрудником Федеральной службы безопасности РФ. До 2014 года, по данным СБУ, Гиркин неоднократно бывал в Украине. В последний раз он легально пересек границу Украины 26 февраля 2014 года – прилетел в Симферополь. Во время аннексии Крыма Россией был советником главы оккупационной администрации Сергея Аксенова.
В апреле 2014 года Гиркин переехал на Донбасс. Под его руководством 12 апреля боевики захватили Славянск Донецкой области. 5 июля боевики во главе с Гиркиным покинули город и перебрались в Донецк. С мая по август 2014 года Гиркин называл себя "министром обороны ДНР". В начале августа стало известно, что он сложил полномочия и вернулся в Россию.
Гиркин находится в розыске в Украине. Ему выдвинули подозрения по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 294 (массовые беспорядки), ст. 258 (террористический акт), ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений). Он находится под санкциями ЕС и США.
17 ноября 2022 года Окружной суд Гааги признал Гиркина одним из виновных в крушении рейса МН17. Он был приговорен к пожизненному тюремному заключению.