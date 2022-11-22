СБУ заявила о передаче в суд дела агента РФ, отправлявшего информацию террористу Гиркину

По информации спецслужбы, оба собирали разведданные о дислокации и перемещении украинских военных на восточном направлении. Они были задержаны в ходе спецопераций СБУ на территории Донецкой области.

"Среди задержанных – личный информатор российского террориста [Игоря] Стрелкова-Гиркина. На бывшего "министра обороны ДНР" он вышел из запрещенной соцсети "Одноклассники" после начала полномасштабного вторжения. Там он предложил Стрелкову свою помощь в войне против Украины", – говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина передавал врагам информацию о базировании и маршрутах перемещения подразделений ВСУ на территории Славянска, а также локации местных госучреждений и объектов критической инфраструктуры. Его задержали при попытке отправки агрессору оборонной информации.

Другой задержанный – житель поселка Клебан-Бык Донецкой области. По информации СБУ, после начала полномасштабной агрессии он был завербован представителем ФСБ и проводил разведывательно-подрывную деятельность в Краматорском районе.

"Вражеский агент пытался обнаружить колонны украинской военной техники и через анонимный мессенджер передать в РФ их геолокацию", – заявили в СБУ.

Следователи сообщили обоим о подозрениях по ч.ч. 2, 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия в Украину, движении или размещении ВСУ) Уголовного кодекса Украины.

В октябре 2022 года Гиркин заявил, что снова отправился воевать в Украину и находится в "действующей армии". Начальник ГУР МО генерал-майор Кирилл Буданов 18 октября заявил, что разведка располагает информацией об одном из местонахождений Гиркина, подтвердив его прибытие на временно оккупированную территорию Украины.

После сообщений российских пропагандистов о том, что Гиркин возобновляет участие в войне России против Украины, в соцсетях украинцев появились посты с объявлениями о вознаграждении за взятие его в плен. ГУР пообещало за Гиркина $100 тыс.