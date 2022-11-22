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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ заявила о передаче в суд дела агента РФ, отправлявшего информацию террористу Гиркину

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Среди задержанных личный информатор Стрелкова-Гиркина, заявили в СБУ
Среди задержанных – личный информатор Стрелкова-Гиркина, заявили в СБУ
Фото: depositphotos.com

СБУ завершила расследование и передала в суд материалы уголовных производств в отношении двух человек, подозреваемых в отправке россиянам информации о ВСУ и критической инфраструктуре. Об этом сообщил 21 ноября пресс-центр СБУ.

По информации спецслужбы, оба собирали разведданные о дислокации и перемещении украинских военных на восточном направлении. Они были задержаны в ходе спецопераций СБУ на территории Донецкой области.

"Среди задержанных – личный информатор российского террориста [Игоря] Стрелкова-Гиркина. На бывшего "министра обороны ДНР" он вышел из запрещенной соцсети "Одноклассники" после начала полномасштабного вторжения. Там он предложил Стрелкову свою помощь в войне против Украины", – говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина передавал врагам информацию о базировании и маршрутах перемещения подразделений ВСУ на территории Славянска, а также локации местных госучреждений и объектов критической инфраструктуры. Его задержали при попытке отправки агрессору оборонной информации.

Другой задержанный – житель поселка Клебан-Бык Донецкой области. По информации СБУ, после начала полномасштабной агрессии он был завербован представителем ФСБ и проводил разведывательно-подрывную деятельность в Краматорском районе.

"Вражеский агент пытался обнаружить колонны украинской военной техники и через анонимный мессенджер передать в РФ их геолокацию", – заявили в СБУ.

Следователи сообщили обоим о подозрениях по ч.ч. 2, 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия в Украину, движении или размещении ВСУ) Уголовного кодекса Украины.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid0QQRex5Hxymzkt6fpgGT17uPfQ4z4iCnRAiNVT7dM7VzENnFvXyQXe8jzG6GD9m6Ll

В октябре 2022 года Гиркин заявил, что снова отправился воевать в Украину и находится в "действующей армии". Начальник ГУР МО генерал-майор Кирилл Буданов 18 октября заявил, что разведка располагает информацией об одном из местонахождений Гиркина, подтвердив его прибытие на временно оккупированную территорию Украины.

После сообщений российских пропагандистов о том, что Гиркин возобновляет участие в войне России против Украины, в соцсетях украинцев появились посты с объявлениями о вознаграждении за взятие его в плен. ГУР пообещало за Гиркина $100 тыс.

Контекст:

Гиркин родился в 1970 году в Москве. Участвовал в военных конфликтах в Приднестровье и Боснии, а также в двух чеченских кампаниях, увлекается военной реконструкцией. Во время войны в Чечне, по данным российских правозащитников, похищал и, возможно, имел отношение к убийству местных жителей.

По информации издания "Сноб", Гиркин с 1996-го по 2013 год был сотрудником Федеральной службы безопасности РФ. До 2014 года, по данным СБУ, Гиркин неоднократно бывал в Украине. В последний раз он легально пересек границу Украины 26 февраля 2014 года – прилетел в Симферополь. Во время аннексии Крыма Россией был советником главы оккупационной администрации Сергея Аксенова.

В апреле 2014 года Гиркин переехал на Донбасс. Под его руководством 12 апреля боевики захватили Славянск Донецкой области. 5 июля боевики во главе с Гиркиным покинули город и перебрались в Донецк. С мая по август 2014 года Гиркин называл себя "министром обороны ДНР". В начале августа стало известно, что он сложил полномочия и вернулся в Россию.

Гиркин находится в розыске в Украине. Ему выдвинули подозрения по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 294 (массовые беспорядки), ст. 258 (террористический акт), ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений). Он находится под санкциями ЕС и США.

17 ноября 2022 года Окружной суд Гааги признал Гиркина одним из виновных в крушении рейса МН17. Он был приговорен к пожизненному тюремному заключению.

Теги: СБУ, Донецкая область, Славянск, Краматорск, Игорь Стрелков, террористы, Игорь Гиркин, ВСУ, спецслужбы, война России против Украины, информатор
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