В Славянске задержан школьный учитель физики и его пособник, которые наводили российские ракеты и сливали позиции ВСУ

По данным следствия, они также предавали в так называемую "народную милицию ДНР" локации социальных объектов, в том числе общеобразовательных учебных заведений в Славянске.

Коммуникацию с россиянами мужчины поддерживали через анонимные мессенджеры, а для передачи закрытых данных использовали специально созданный чат-бот. "Отчеты" дополняли фотоматериалами и подробным описанием близлежащей местности.

Во время обысков у них изъяты мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей, говорится в сообщении.

Офис генерального прокурора Украины сообщил в Telegram, что один из задержанных – учитель физики, работавший в местной школе.