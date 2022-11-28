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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Славянске задержан школьный учитель физики и его пособник, которые наводили российские ракеты и сливали позиции ВСУ

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Мужчины сообщали данные "народной милиции ДНР"
Мужчины сообщали данные "народной милиции ДНР"
Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

Служба безопасности разоблачила в Славянске Донецкой области двух пособников российских оккупантов, которые собирали данные о местах дислокации и маршрутах перемещения подразделений сил обороны. Об этом СБУ 28 ноября сообщила в Telegram.

По данным следствия, они также предавали в так называемую "народную милицию ДНР" локации социальных объектов, в том числе общеобразовательных учебных заведений в Славянске.

Коммуникацию с россиянами мужчины поддерживали через анонимные мессенджеры, а для передачи закрытых данных использовали специально созданный чат-бот. "Отчеты" дополняли фотоматериалами и подробным описанием близлежащей местности.

Во время обысков у них изъяты мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей, говорится в сообщении. 

Офис генерального прокурора Украины сообщил в Telegram, что один из задержанных – учитель физики, работавший в местной школе.

Теги: СБУ, Славянск, ДНР, ВСУ, война России против Украины, ракеты, задержание, Офис генпрокурора
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