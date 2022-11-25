СБУ задержала мужчину, который хотел передать РФ флешку с данными об "Азове" и сотрудниках СБУ, ВСУ и ГУР

По информации СБУ, мужчина лично планировал передать данные на флешке в посольство России в Будапеште. Однако его задержали в пункте пропуска при попытке пересечь государственную границу Украины.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину, заявили в службе, он проживал на территории Белой Церкви, был активным сторонником "русского мира" и хотел стать главным полицейским Киева и Киевской области в случае захвата региона российскими оккупантами.

"Этот человек находился в прямом контакте с российским диверсантом Игорем Безлером, а также поддерживал дружеские связи с другими представителями так называемой "милиции "ДНР". Именно по их "наводке" задержанный начал собирать засекреченные данные о сотрудниках СБУ, ГУР, лидерах движения "Азов", а также военнослужащих 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ", – говорится в сообщении.

Кроме того, мужчина, заявили в СБУ, собирал информацию о важных объектах Вооруженных сил Украины – базах, складах, арсеналах , местах их расположения. Ему планируют сообщить о подозрении по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.