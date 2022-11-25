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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала мужчину, который хотел передать РФ флешку с данными об "Азове" и сотрудниках СБУ, ВСУ и ГУР

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По информации СБУ, мужчина также собирал информацию о важных объектах ВСУ
По информации СБУ, мужчина также собирал информацию о важных объектах ВСУ
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Контрразведка и следователи Службы безопасности Украины задержали бывшего сотрудника МВД Украины, который собрал засекреченную информацию о руководстве и кадровых сотрудниках украинских силовых ведомств и хотел передать ее России. Об этом 25 ноября сообщила в Telegram пресс-служба СБУ.

По информации СБУ, мужчина лично планировал передать данные на флешке в посольство России в Будапеште. Однако его задержали в пункте пропуска при попытке пересечь государственную границу Украины.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину, заявили в службе, он проживал на территории Белой Церкви, был активным сторонником "русского мира" и хотел стать главным полицейским Киева и Киевской области в случае захвата региона российскими оккупантами.

"Этот человек находился в прямом контакте с российским диверсантом Игорем Безлером, а также поддерживал дружеские связи с другими представителями так называемой "милиции "ДНР". Именно по их "наводке" задержанный начал собирать засекреченные данные о сотрудниках СБУ, ГУР, лидерах движения "Азов", а также военнослужащих 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ",  говорится в сообщении.

Кроме того, мужчина, заявили в СБУ, собирал информацию о важных объектах Вооруженных сил Украины  базах, складах, арсеналах , местах их расположения. Ему планируют сообщить о подозрении по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Теги: Россия, МВД, СБУ, Украина, война, граница, посольство РФ, контрразведка, вторжение, ДНР, ВСУ, война России против Украины, подозрение, следователь
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