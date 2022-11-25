ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

СБУ ликвидировала канал переправки украинских уклонистов в страны ЕС через Приднестровье

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По информации СБУ, маршруты бегства уклонистов проходили вне контрольно-пропускных пунктов государственной границы
По информации СБУ, маршруты бегства уклонистов проходили вне контрольно-пропускных пунктов государственной границы
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины в ходе масштабной спецоперации ликвидировала канал переправки украинских уклонистов в страны ЕС через Приднестровье. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба СБУ.

"Злоумышленники при участии коррумпированного пограничника организовали канал незаконной переправки за границу украинских граждан призывного возраста. Нелегальный "трафик" пролегал в соседние европейские страны через территорию так называемой "ПМР". Стоимость таких услуг составляла от $5,5 тыс. с клиента. Сумма зависела от материальных возможностей и срочности выезда", – говорится в сообщении.

По информации СБУ, маршруты бегства уклонистов проходили вне контрольно-пропускных пунктов государственной границы. Для проезда по пересеченной местности подозреваемые использовали автотранспорт.

По данным следствия, в состав группировки входило несколько жителей приграничных районов. Они подыскивали потенциальных клиентов для нелегального выезда в страны Евросоюза.

"При этом житель непризнанного Приднестровья выполнял роль "проводника" и предоставлял соответствующие инструкции по дальнейшим действиям за границей. Сотрудники СБУ задокументировали преступную схему и задержали всех участников группировки на попытке вывоза за пределы Украины троих "беглецов", – подчеркнули в спецслужбе.

Во время обысков по местам нахождения задержанных правоохранители обнаружили наличные, полученные незаконным путем, и мобильные телефоны с доказательствами противоправных действий.

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.

Рада продлевала военное положение уже пять раз. 16 ноября парламент продлил военное положение до 19 февраля.

Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий. В частности, выезжать могут мужчины, у которых трое или больше несовершеннолетних детей, а также моряки, но при согласовании военкомата.

3 августа в Государственной пограничной службы Украины сообщили, что с начала действия военного положения пограничники задержали за попытку незаконного пересечения границы около 6,4 тыс. военнообязанных мужчин. Более 4 тыс. из этих нарушителей остановлены пограничниками вне пунктов пропуска.

16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

Теги: СБУ, Украина, Приднестровье, мобилизация, пограничники, военное положение, правоохранители, война России против Украины, Евросоюз, подозрение, Служба безопасности Украины, мужчины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Кричу в лесу". Российский актер признался в зависимости
"Кричу в лесу". Российский актер признался в зависимости
  Михалок и "Ляпис Трубецкой" спели песню "Гарри" на украинском языке в переводе Жадана. Видео
  Михалок и "Ляпис Трубецкой" спели песню "Гарри" на украинском языке в переводе Жадана. Видео
Жена Болдуина поделилась "эпик-фейловым" семейным фото
Жена Болдуина поделилась "эпик-фейловым" семейным фото
Звезду "Игры в кальмара" обвинили в сексуальных домогательствах
Звезду "Игры в кальмара" обвинили в сексуальных домогательствах
"Не ругательство, а констатация", "Лучше без света, но без вас". В тренды Twitter попал хештег "й...бана русня"
"Не ругательство, а констатация", "Лучше без света, но без вас". В тренды Twitter попал хештег "й...бана русня"
  "Эта цыпочка не спела ни одной ноты". Мэрайю Кэри заподозрили в пении под фонограмму. Видео
  "Эта цыпочка не спела ни одной ноты". Мэрайю Кэри заподозрили в пении под фонограмму. Видео
Хименес-Браво показал, что его напугало дома без света
Хименес-Браво показал, что его напугало дома без света
Дорофеева об отключениях электричества: Два дня не мылась. Интернет не ловит
Дорофеева об отключениях электричества: Два дня не мылась. Интернет не ловит
"Россиян этим не проймешь". Галкин спровоцировал истерику в комментариях, поделившись фото ребенка из Киева
"Россиян этим не проймешь". Галкин спровоцировал истерику в комментариях, поделившись фото ребенка из Киева
  "Я кохала, як дитина. Вірила тобі. Йдеш, іди". Каменских выпустила песню, в которой рассказала о разлуке с любимым. Аудио
  "Я кохала, як дитина. Вірила тобі. Йдеш, іди". Каменских выпустила песню, в которой рассказала о разлуке с любимым. Аудио
Экс-продюсер Лободы Крапивина высказалась о девяти месяцах войны
Экс-продюсер Лободы Крапивина высказалась о девяти месяцах войны
"Артистическая шушера". Невзоров резко высказался о российских артистах, развлекающих "путинский фашизм"
"Артистическая шушера". Невзоров резко высказался о российских артистах, развлекающих "путинский фашизм"
Лопес после романтического видео с Аффлеком удалила все свои публикации в Instagram
Лопес после романтического видео с Аффлеком удалила все свои публикации в Instagram
Старшая дочь Гейтса спустя год после свадьбы с египтянином сообщила о беременности. Фото
Старшая дочь Гейтса спустя год после свадьбы с египтянином сообщила о беременности. Фото
Арестович в постели показал журналистке, как "заплетать ножки", чтобы было теплее. Видео
Арестович в постели показал журналистке, как "заплетать ножки", чтобы было теплее. Видео
"Ани Лорак – овца. Ждем в Вышгороде". Анатолий Анатолич ответил певице, которая свое молчание о войне объяснила желанием "нести любовь"
"Ани Лорак – овца. Ждем в Вышгороде". Анатолий Анатолич ответил певице, которая свое молчание о войне объяснила желанием "нести любовь"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Арестович покинул Украину. Фото за границей (236201)
2
Брежнева на фоне слухов о разводе публично обратилась к "композитору и продюсеру" Меладзе, не став называть его мужем (70914)
3
Бывшая жена мэра Киева Кличко сообщила о болезни (67979)
4
Сестра Ефросининой за ужином похвасталась десертом российского производства. Фото (33462)
5
"Кайфонула от души". Бывшая жена Остапчука показала своего нового партнера (28425)
6
"Это что за богиня?", "Очень стильно". Никитюк снялась в кожаном платье от украинского бренда за 4,5 тыс. грн (23387)
7
"Эта история – о человечности". Волонтер показала слова, которые написал Залужный матери украинского воина, который погиб на фронте (17251)
8
Литва внесет проживающую в Латвии певицу Loboda в список персон нон грата. Названа причина (16954)
 
 
 
 