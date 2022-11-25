СБУ ликвидировала канал переправки украинских уклонистов в страны ЕС через Приднестровье

"Злоумышленники при участии коррумпированного пограничника организовали канал незаконной переправки за границу украинских граждан призывного возраста. Нелегальный "трафик" пролегал в соседние европейские страны через территорию так называемой "ПМР". Стоимость таких услуг составляла от $5,5 тыс. с клиента. Сумма зависела от материальных возможностей и срочности выезда", – говорится в сообщении.

По информации СБУ, маршруты бегства уклонистов проходили вне контрольно-пропускных пунктов государственной границы. Для проезда по пересеченной местности подозреваемые использовали автотранспорт.

По данным следствия, в состав группировки входило несколько жителей приграничных районов. Они подыскивали потенциальных клиентов для нелегального выезда в страны Евросоюза.

"При этом житель непризнанного Приднестровья выполнял роль "проводника" и предоставлял соответствующие инструкции по дальнейшим действиям за границей. Сотрудники СБУ задокументировали преступную схему и задержали всех участников группировки на попытке вывоза за пределы Украины троих "беглецов", – подчеркнули в спецслужбе.

Во время обысков по местам нахождения задержанных правоохранители обнаружили наличные, полученные незаконным путем, и мобильные телефоны с доказательствами противоправных действий.

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет.