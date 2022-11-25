СБУ ликвидировала канал переправки украинских уклонистов в страны ЕС через Приднестровье

"Злоумышленники при участии коррумпированного пограничника организовали канал незаконной переправки за границу украинских граждан призывного возраста. Нелегальный "трафик" пролегал в соседние европейские страны через территорию так называемой "ПМР". Стоимость таких услуг составляла от $5,5 тыс. с клиента. Сумма зависела от материальных возможностей и срочности выезда", – говорится в сообщении.
По информации СБУ, маршруты бегства уклонистов проходили вне контрольно-пропускных пунктов государственной границы. Для проезда по пересеченной местности подозреваемые использовали автотранспорт.
По данным следствия, в состав группировки входило несколько жителей приграничных районов. Они подыскивали потенциальных клиентов для нелегального выезда в страны Евросоюза.
"При этом житель непризнанного Приднестровья выполнял роль "проводника" и предоставлял соответствующие инструкции по дальнейшим действиям за границей. Сотрудники СБУ задокументировали преступную схему и задержали всех участников группировки на попытке вывоза за пределы Украины троих "беглецов", – подчеркнули в спецслужбе.
Во время обысков по местам нахождения задержанных правоохранители обнаружили наличные, полученные незаконным путем, и мобильные телефоны с доказательствами противоправных действий.
Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.
Рада продлевала военное положение уже пять раз. 16 ноября парламент продлил военное положение до 19 февраля.
Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий. В частности, выезжать могут мужчины, у которых трое или больше несовершеннолетних детей, а также моряки, но при согласовании военкомата.
3 августа в Государственной пограничной службы Украины сообщили, что с начала действия военного положения пограничники задержали за попытку незаконного пересечения границы около 6,4 тыс. военнообязанных мужчин. Более 4 тыс. из этих нарушителей остановлены пограничниками вне пунктов пропуска.
16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.