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Проверки СБУ в епрахиях УПЦ МП. В Почаеве нашли литературу, отрицающую существование украинского народа, а в Ивано-Франковске – шевроны "войска Донского"

В СБУ рассказали об итогах проверок в двух епархиях УПЦ МП
В СБУ рассказали об итогах проверок в двух епархиях УПЦ МП
Фото: ssu.gov.ua

Пресс-центр Служба безопасности Украины 28 ноября подтвердил проведение проверки на территории Почаевской духовной семинарии (город Почаев Тернопольской области).

25 ноября издание "Бабель", ссылаясь на источники, писало, что СБУ провела обыски у ректора Почаевской духовной семинарии Иова (Смакоуза) и нашла "у мастодонта православия, годами обучающего и воспитывающего целые поколения духовников "русского мира" литературу, возвеличивающую империализм. 

Также 27 ноября в СБУ информировали о проверке на территории епархиального управления и церкви местной епархии УПЦ МП в Ивано-Франковске

По итогам проверок в СБУ заявили, что нашли в двух епархиях "большое количество антиукраинских материалов". 

"В частности, СБУ выявила литературу, в которой отрицается существование украинского народа, его языка, а также само право Украины на государственность, и, наоборот, отмечается, что это якобы искусственно созданное государство. Также Служба безопасности нашла брошюры и книги ксенофобского и ненавистнического содержания с оскорбительными выдумками других национальностей и религии. Большинство литературы – авторства российских деятелей при издательстве российских типографий", – говорится в релизе СБУ. 

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid02KZKbd4pieAHv4xjXbCPDYLCpzUbuq7GqgWCvTqro9pk2641iuPnDEynCKUn3uc89l

Кроме того, как сообщила пресс-служба управления спецслужбы в Ивано-Франковской области, в областном центре при осмотре комплекса помещений Ивано-Франковской епархии обнаружили символику незаконного вооруженного формирования, воевавшего на Донбассе в 2014 году. 

Речь о шевронах "великого войска Донского", обнаруженных в одном из подсобных помещений, сообщили в СБУ.  

https://www.facebook.com/ssu.ivanofrankivsk/posts/pfbid02k6SNx2mtE3wFWJ4t49Ye9svx2Y6oXF7shfuNbRg9UWfUu1nycV9FcVHhYMwaZPEEl

Контекст:

УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), она официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".

На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".

12 ноября священнослужитель, преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омельян опубликовал видео, на котором показано, как прихожане молились за Россию на территории Киево-Печерской лавры и пели о "звоне над Россией" и "пробуждении матушки Руси". СБУ открыла уголовное производство по факту инцидента

После этого инцидента Служба безопасности Украина провела ряд следственных мероприятий в Киево-Печерской лавре (там обнаружили граждан РФ с военными билетами СССР, "пророссийскую литературу, используемую при обучении в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды "русского мира" и крупные суммы денег наличными), в епархиях УПЦ МП в Ровенской и Черновицкой областях. 

По результатам соцопроса Киевского международного института социологии, опубликованного 5 августа, в Украине 72% граждан считают себя православными. Причем большинство относят себя к Православной церкви Украины, провозглашенной в 2018 году.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: литература, СБУ, УПЦ МП, Ивано-Франковская область, Тернопольская область, Всевеликое войско Донское, проверки, Служба безопасности Украины
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