Проверки СБУ в епрахиях УПЦ МП. В Почаеве нашли литературу, отрицающую существование украинского народа, а в Ивано-Франковске – шевроны "войска Донского"

25 ноября издание "Бабель", ссылаясь на источники, писало, что СБУ провела обыски у ректора Почаевской духовной семинарии Иова (Смакоуза) и нашла "у мастодонта православия, годами обучающего и воспитывающего целые поколения духовников "русского мира" литературу, возвеличивающую империализм.
Также 27 ноября в СБУ информировали о проверке на территории епархиального управления и церкви местной епархии УПЦ МП в Ивано-Франковске.
По итогам проверок в СБУ заявили, что нашли в двух епархиях "большое количество антиукраинских материалов".
"В частности, СБУ выявила литературу, в которой отрицается существование украинского народа, его языка, а также само право Украины на государственность, и, наоборот, отмечается, что это якобы искусственно созданное государство. Также Служба безопасности нашла брошюры и книги ксенофобского и ненавистнического содержания с оскорбительными выдумками других национальностей и религии. Большинство литературы – авторства российских деятелей при издательстве российских типографий", – говорится в релизе СБУ.
Кроме того, как сообщила пресс-служба управления спецслужбы в Ивано-Франковской области, в областном центре при осмотре комплекса помещений Ивано-Франковской епархии обнаружили символику незаконного вооруженного формирования, воевавшего на Донбассе в 2014 году.
Речь о шевронах "великого войска Донского", обнаруженных в одном из подсобных помещений, сообщили в СБУ.
УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), она официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".
На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".
12 ноября священнослужитель, преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омельян опубликовал видео, на котором показано, как прихожане молились за Россию на территории Киево-Печерской лавры и пели о "звоне над Россией" и "пробуждении матушки Руси". СБУ открыла уголовное производство по факту инцидента.
После этого инцидента Служба безопасности Украина провела ряд следственных мероприятий в Киево-Печерской лавре (там обнаружили граждан РФ с военными билетами СССР, "пророссийскую литературу, используемую при обучении в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды "русского мира" и крупные суммы денег наличными), в епархиях УПЦ МП в Ровенской и Черновицкой областях.
По результатам соцопроса Киевского международного института социологии, опубликованного 5 августа, в Украине 72% граждан считают себя православными. Причем большинство относят себя к Православной церкви Украины, провозглашенной в 2018 году.