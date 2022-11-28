Проверки СБУ в епрахиях УПЦ МП. В Почаеве нашли литературу, отрицающую существование украинского народа, а в Ивано-Франковске – шевроны "войска Донского"

В СБУ рассказали об итогах проверок в двух епархиях УПЦ МП Фото: ssu.gov.ua

25 ноября издание "Бабель", ссылаясь на источники, писало, что СБУ провела обыски у ректора Почаевской духовной семинарии Иова (Смакоуза) и нашла "у мастодонта православия, годами обучающего и воспитывающего целые поколения духовников "русского мира" литературу, возвеличивающую империализм.

Также 27 ноября в СБУ информировали о проверке на территории епархиального управления и церкви местной епархии УПЦ МП в Ивано-Франковске.

По итогам проверок в СБУ заявили, что нашли в двух епархиях "большое количество антиукраинских материалов".

"В частности, СБУ выявила литературу, в которой отрицается существование украинского народа, его языка, а также само право Украины на государственность, и, наоборот, отмечается, что это якобы искусственно созданное государство. Также Служба безопасности нашла брошюры и книги ксенофобского и ненавистнического содержания с оскорбительными выдумками других национальностей и религии. Большинство литературы – авторства российских деятелей при издательстве российских типографий", – говорится в релизе СБУ.

Кроме того, как сообщила пресс-служба управления спецслужбы в Ивано-Франковской области, в областном центре при осмотре комплекса помещений Ивано-Франковской епархии обнаружили символику незаконного вооруженного формирования, воевавшего на Донбассе в 2014 году.

Речь о шевронах "великого войска Донского", обнаруженных в одном из подсобных помещений, сообщили в СБУ.